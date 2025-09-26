株式会社コントロールテクノロジー、大阪梅田に開発・マーケティングの新拠点を開設！

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、大阪市北区の複合商業施設「グラングリーン大阪」内に新たな拠点を開設したことをお知らせします。当社が開発・提供する国内最大級のクラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」は、自治体や大学、医療、金融をはじめ多様な業種で活用され、累計導入企業数は35万社に到達しています。今回の新拠点開設により、プロダクトの品質向上と情報発信の充実を図り、価値提供を継続的に高める体制を強化しました。

コントロールテクノロジー 公式HP :https://tech.controlgroup.jp/

■大阪オフィス概要

開設日：2025年9月1日

所在地：大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館 8階

■株式会社コントロールテクノロジーについて

当社は、予約業務の自動化を通じて人々に自由な時間と安心をもたらすことを掲げ、総合予約管理システム「RESERVA」を2014年にリリースしました。誰もが安心して使える安全・安定なサービスづくりと、グローバル対応を重視し、社会課題の解決と地域社会への貢献を目指して当事業を推進しています。また、2024年6月に国内2拠点目となる京都オフィスを開設し、今回新設された大阪オフィスは国内3拠点目となります。今後も地域に根差した拠点展開を進め、企業としての社会的責任を果たしつつ、さらなる事業拡大を目指します。

■RESERVA概要

RESERVAは、医療、教育、観光をはじめ350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供し、幅広い事業者の業務デジタル化を支えています。2024年11月には10周年を迎え、2025年10月までの記念期間にキャンペーンや新CM公開、ロゴ・管理画面の刷新、機能拡充を実施し、より快適な利用環境の提供に取り組んでいます。

RESERVA 公式サイト：https://reserva.be/

「オンラインカード決済機能」利用時の画面イメージ

■代表的な機能

・オンラインカード決済機能(https://lp.reserva.be/function/online-card-payment/)

オンライン決済により、無断キャンセルを防止

・会員機能(https://lp.reserva.be/function/type-setting/)

リピーター管理を強化し、会員サービスを提供

・予約・顧客分析機能(https://lp.reserva.be/function/customer-analysis/)

統計・分析ツールを用いて経営改善を支援

■関連リンク

初心者でもすぐに使える！初期設定がかんたんな予約システムRESERVA(https://digital.reserva.be/initial-settings-for-reserva/)

コントロールテクノロジーの会社紹介動画を公開しました！(https://teamwork.controlgroup.jp/office-information-20250910/)

当社は今後も、予約業務のDX推進を支援すべく、より専門的かつ実用的な情報発信の強化と体制の継続的な拡充を進めてまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 H P ：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）