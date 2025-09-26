Polimill、日経主催『GenAI/SUM2025インパクトピッチ』のファイナリスト10社に選出！

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）はこのたび、日本経済新聞社（日経）が主催する「GenAI/SUM2025 インパクトピッチ」のファイナリスト10社に選出されたことをお知らせいたします。

〈GenAI/SUM2025 インパクトピッチとは？〉

生成AIをはじめとする最新テクノロジーの進化によって、私たちの社会は産業構造や労働のあり方、価値創造の仕組み、教育現場に至るまで大きな転換点を迎えています。

こうした時代において、AIは単なるツールではなく「共創のパートナー」として、人間の創造性・倫理観・社会的責任と調和させていく視点が不可欠です。

GenAI/SUM 2025は、「経済」「社会」「教育」という3つのテーマから、AIと人間が共に描く未来の社会像を探る場です。単なるテクノロジーの紹介にとどまらず、倫理・制度・リテラシー・人材育成といった根本的な課題に踏み込み、「共創社会」の設計図をともに描き出すことを目的としています。

詳しくはこちら→https://www.xsum.jp/gai/

〈開催概要〉

・主催：日本経済新聞社（日経）

・日程：2025年10月6日（月）～8日（水）

・会場：九段会館テラス（東京都千代田区）

・テーマ：AI共創時代の未来図 ～経済、社会、教育

本イベント期間中は、「シンポジウム」「ワークショップ」「ネットワーキング」「エキシビションブース」など多彩なプログラムが展開され、その一環として「インパクトピッチ」が開催されます。

〈Polimill社の取り組みと選出の背景〉

Polimillは「残せる未来を実現する」を掲げ、全国400を超える省庁・自治体に導入されている行政シェアNo.1※の生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」、そして社会課題に関する市民の声を集めるデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote（サーフボート）」を展開しています。

※当社調べ、シングルプロダクトのみ

今回のGenAI/SUM2025 インパクトピッチには、5000名以上の自治体職員を対象に研修を行い、平均満足度4.5超という実績を持つ当社代表・谷口が登壇します。現場で自治体職員や市民の声を直接聞いてきた経験と、それを「QommonsAI」と「Surfvote」の両輪を通じて解決へつなげる取り組みが評価され、ファイナリスト10社に選出されました。

〈Polimill社 代表取締役谷口野乃花からのコメント〉

このたび、日経主催「GenAI/SUM2025 インパクトピッチ」のファイナリストに選出いただき、大変光栄に思います。

行政シェアのNo.1の生成AI「QommonsAI」とデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」についてプラットフォームの先にある今後の展望をお話しいたします！「残すに値する未来を実現する」をミッションに、ダイナミックな挑戦についてお伝えできるよう準備を進めてまいります。