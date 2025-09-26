【製造業企業様必見！】職場における学び・学び直し促進 第5回シンポジウム開催決定（厚生労働省委託）
厚生労働省委託事業 キャリア形成・リスキリング推進事業（以下「本事業」といいます）は、この度
10月17日（金）に企業・人事担当者様に向けて「職場における学び・学び直し促進 第5回シンポジウム」をハイブリッドにて実施いたします。
社会や企業を取り巻く環境が大きく変化する中、「学び・学び直し（リスキリング）」の重要性が増しています。本シンポジウムでは、有識者や実践企業の事例紹介、パネルディスカッションを通じて、地域や企業が協力して進める取り組みの最前線を紹介します。 企業の経営者・人事担当者・従業員など、職場における学び直しや人材育成に関心のある方の参加を歓迎します。オンライン配信（YouTubeライブ配信）／会場参加（愛知県刈谷市）いずれも可能ですので、ぜひご参加ください。
シンポジウム詳細はこちら :
https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/symposium/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=sym1017_pr
＜概要＞
「自社だけでは人材育成が難しい」「変化の大きい時代、広い視野を持つ人材を育てたい」本シンポジウムではそういった課題を解決する鍵として「企業間協働での学び・学び直し」をテーマに、有識者講演や製造業等の事例紹介、パネルディスカッションを通じて、持続可能な人材育成の可能性を探ります。
併催の「愛知県西三河県民事務所労働講座」では、今すぐ活かせる現代の多様な人材・働き方に対応した労務管理・労働法を厳選し解説。
＜おすすめポイント＞
●製造業等をメインとした学び直し、中小企業の協働・共創を紹介
●多様な働き方の人材が共存する「今」に対応した労務管理・労働法を解説
●実践企業によるご登壇で、人材育成に取り組むためのステップを説明
＜開催情報＞
・開催日時：2025年10月17日（金） 14:00～16:45（申込締切：10月16日 17:00迄）
・開催形式：オンライン（YouTubeライブ配信）／対面愛知県刈谷市
・会 場：刈谷商工会議所２F大ホール（愛知県刈谷市）
〒448-8503 愛知県刈谷市新栄町3-26
※JR刈谷駅から徒歩15分 名鉄刈谷市駅から徒歩10分
※オンライン参加の場合、参加用URLはお申し込み後にご案内いたします
・定 員：対面50名／オンライン100名
・参 加 費：無料
・お問合先：キャリア形成・リスキリング推進事業 事務局
メールアドレス／ sym.carigaku@pasona.co.jp
・主 催：令和7年度キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）
・共 催：愛知県西三河県民事務所 産業労働課
お申込みはこちら :
https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/symposium/?utm_source=PRTIMES&utm_campaign=sym1017_pr
特設サイトはこちら :
https://manabi-naoshi.mhlw.go.jp/
キャリア形成と能力開発の課題解決に向けてキャリア形成・リスキリング推進事業がサポートします！
（本事業は、厚生労働省より株式会社パソナが受託し、運営しています）