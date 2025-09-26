開催間近！10月7日（火）官能評価・統計解析セミナー ～XLSTATを使ったハンズオン形式　無料開催～

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開しているユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号 代表取締役：山川 真一）は、「XLSTATによる官能評価ハンズオンセミナー」を2025年10月7日（火）13時00分～18時00分 に開催します。

本セミナーでは、長年にわたり飲料メーカーで機器分析や官能評価・解析を手がけてこられた専門家を講師に迎え、官能評価で広く用いられるCATA（Check-All-That-Apply）、ペナルティ分析、RATA（Rate-All-That-Apply）といった主要手法を取り上げます。評価の進め方から結果の解釈までを実践的に学べる内容です。さらに、経験豊富な講師への質疑応答の時間も設けておりますので、日頃の疑問や課題を直接相談できる貴重な機会としてぜひご活用ください。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156159/table/25_1_8452cd1e1bb1eeabaa2b22bc4622b5d3.jpg?v=202509270625 ]

■ プログラム内容

■講師：小田井 英陽 氏

- 統計手法解説（前半） - CATA（Check-All-That-Apply） -ペナルティ分析 - RATA（Rate-All-That-Apply）- ハンズオン形式での実習（後半） - 実データを用いた操作演習 - 分析結果の解釈- 質疑応答・意見交換- 名刺交換会・懇親会

略歴：キリンホールディングス株式会社飲料未来研究所主任研究員として、基礎技術開発及び機器分析、官能評価・解析に従事。2024年に同社を退職。現在は東京バイオテクノロジー専門学校講師、一般社団法人日本官能評価学会理事、企業部会会長を務める。

■ 申込方法

参加をご希望の方は、下記リンクより詳細・お申込みをご確認ください。

セミナー詳細・申込ページ(https://rs.usaco.co.jp/seminar/xlstat/XLSTAT-20251007.html)

■その他

・本セミナーは品川会場での現地開催のみとなり、オンライン配信はございません。

・セミナー終了後、18時30分ごろより品川駅近辺にて親睦会を予定しております。こちらは自由参加で会費制となります。セミナーお申込みいただいた方へは詳細をご案内いたします。