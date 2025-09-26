SKE48　森本くるみさんの奈良市観光大使委嘱式を9月25日（木）に実施しました

奈良市役所

SKE48のメンバーで奈良県出身の森本くるみ（もりもと くるみ）さんが、奈良市観光大使に就任。9月25日（木）にSKE48劇場で行われた「Team E「RESET」公演 森本くるみ生誕祭」にて委嘱式を実施しました。

トピックス

・森本くるみさんは、2022年よりSKE48として活動をスタート。

・活動スタート以降、コンサートなどのアイドル活動に加え、テレビ、ラジオに出演するなど多方面で活躍中。

・活動拠点である名古屋から頻繁に奈良に帰郷され、奈良市を訪れるなど奈良市への愛が強く、この度、森本さんから「SKE48のファンの皆さんにも奈良市の魅力を伝えられるアイドルになりたい」との意向をいただき、奈良市の魅力を全国に広く発信していただくため、奈良市観光大使を委嘱することに。

森本くるみさん プロフィール・活動実績

奈良県出身

SKE48(11期生)

Team E

■主な活動

2022年 3月 SKE48メンバーとして活動をスタート。

2024年 3月 SKE48 34thシングル『Tick tack zack』※初選抜 （2025.3.12発売）

2024年 12月六本木ヒルズ SUMMER STATTION SHOWROOM×超十代イベント ゲスト出演

2025年 3月 SKE48内ユニット ミミフィーユ 1stライブ「愛にはまだ早いの」

2025年 9月 SKE48 35thシングル『Karma』選抜入り（2025.9.24発売）

■出演

〈テレビ〉

2022年 3月 テレビ愛知『未完全TV』11期生密着

6月 TBＳチャンネル1『ゼロポジ』11期生

9月 テレビ愛知10チャン縁日

2023年 9月 TBSチャンネル1「SKE48 ZERO POSITION」他

2025年 4月 テレビ愛知『SKE48真夜中のウナギたち』レギュラー出演

〈ラジオ〉

CBCラジオ『SKE48なるべくしゃべりたい』レギュラー出演

TOKAI RADIO「SKE48(ハート)1＋1は2じゃないよ！」レギュラー出演

ZIP-FM『FAIR NEXT INNOVATION ICONICMOMENTS』レギュラー出演

FM AICHI「DD HIGH SCHOOL☆トライーネ！」レギュラー出演

〈雑誌・WEB〉

2022年 6月 東スポWeb 11期研究生インタビュー

8月 東スポWebインタビュー

2023年 5月 SPA！連載「ずぶ濡れSKE48」

5月 TopYellNEO 他

2025年 2月 運命の恋はクリームソーダ（Pipmerオリジナルショートドラマ）

2025年 9月 雑誌『Zipper』秋号掲載

2025年 9月 雑誌『S Cawaii!』2025年11月号掲載

■SNS活動

Xは5,600人、Instagramのフォロワー数は5,100人以上のフォロワーを持ち、日ごろから積極的に発信されている。

