ＴＲＹ！ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ！ＳＰＡＲＫ 第８期実証実験サポート事業成果報告会開催！

山梨県

　山梨県（知事：長崎幸太郎）は、第８期実証実験サポート事業の成果報告会として、越境から生まれる地域の可能性を考えるイベント「TRY!YAMANASHI! ＳＰＡＲＫ」を開催します。



これまで山梨県では、最先端技術やサービスを有するスタートアップ企業等の実証実験プロジェクトを支援する「TRY! YAMAHASHI!実証実験サポート事業」を通じて、全国各地から山梨へ『越境』した企業と共創し、新たな価値の創出に取り組んできました。



このイベントでは、第８期実証実験サポート事業の採択企業をはじめ、山梨県内で令和７年９月までプロジェクトを実施した４社の成果を報告するとともに、『越境』をテーマに、地域や属性が異なるもの同士が共創することで産み出す地域の可能性について、越境の仕掛け人や地域共創の先駆者たちと一緒に考えていきます。


　山梨の未来を創る挑戦の現場を、ぜひご覧いただければ幸いです。







１　日　　時　　令和7年10月6日（月）16:00～19:30


２　場　　所　　4U-Yamanashi（甲府市丸の内2-29-6 クロリスダイタビル4F）


３　参 加 費　　 無料


４　参加方法　　現地（40名定員）オンライン参加可


以下URLまたはQRコードよりお申し込みください。


https://forms.office.com/e/Hf1baC4zca







６　プログラム　（１）オープニングトーク ～ TRY!YAMANASHI!紹介


　　　　　　　　（２）実証実験・社会実装サポート事業 成果報告 ～ 講評


　　　　　　　　（３）トークセッション「違いを変革の力に。越境から産まれる地域の熱狂」


　　　　　　　　（４）ネットワーキング




７　登 壇 者　


■プログラムの詳細はホームページよりご確認ください。



https://www.pref.yamanashi.jp/try_yamanashi/support/news8.html