ÎëÍ¿(³ô)¡¡ÀÅ²¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤ØËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¤ò´óÉÕ
ÎëÍ¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ·ò°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ëËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤ÎÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¤À¸¤¸¤¿¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÁ°¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ò(Ê¡)ÀÅ²¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤Ø´óÉÕ¤·¡¢9·î26Æü(¶â)¡¢¤½¤ÎÂ£Äè¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕÊªÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤Î¤â¤È¤ØÁá´ü¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡Ø¶¦À¸(¤È¤â¤¤¤)¡Ù¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
(º¸¤«¤é)
¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÀÅ²¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ
Éû²ñÄ¹ ¹â»³ ÌÐ¹¨ ÍÍ
ÎëÍ¿³ô¼°²ñ¼Ò
¾ïÌ³¼èÄùÌò ÎëÌÚ °ì¼÷
ÁíÌ³ÉôÄ¹ »³¾ë Î´»Ë
¢£´óÉÕÉÊ¾ÜºÙ
¡¦±ÉÍÜÄ´À°¿©ÉÊ 1380¸Ä
¡¦¤ï¤«¤á¤´ÈÓ 300ÂÞ
¡¦¤µ¤Ð¿å¼Ñ´Ì 240´Ì
¡¦¤µ¤ÐÌ£Á¹¼Ñ´Ì 624´Ì
¢£(Ê¡)ÀÅ²¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ Éû²ñÄ¹ ¹â»³ ÌÐ¹¨ ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤´¹âÎð¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÇã¤¤Êª¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»ã³èÆ°¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÀÅ²¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÎëÍ¿(³ô) ¾ïÌ³¼èÄùÌò ÎëÌÚ °ì¼÷¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤ªÊÆ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊª²Á¹âÆ¤Ë¸÷Ç®Èñ¤Î¾å¾º¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¸³è»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀÅ²¬»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤µ¤Þ¤è¤ê¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÂ£Äè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÉºÒÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£