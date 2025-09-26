絵本ナビ、ブックサンタ2025に特別協力として参加

株式会社絵本ナビ

絵本の情報・通販サイト「絵本ナビ」を運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、NPO法人チャリティーサンタ（所在地：東京都千代田区、代表理事：清輔 夏輝）が主催する、子どもたちに本を贈る社会貢献プロジェクト「ブックサンタ」に賛同し、特別協力としてプロジェクトに参加いたします。

ブックサンタ（NPO法人チャリティーサンタ）とは？

「書店で誰でもサンタになれる」を合言葉に、2017年にスタートした、全国のNPOと書店が連携したプロジェクトです。

現在厳しい環境に置かれている全国の子どもたち(※)に、300を超える支援団体や児童福祉施設と連携して、様々な形で子どもに本を届けている取り組みです。

（※）様々な事情（経済的理由、病気・入院、親との死別、被災など）により困難な状況にいる子ども

（１）オンライン書店として本の寄付を受け付けます。

ブックサンタには、2025年9月時点で1,851店舗のリアル書店が参加しています。これに加えて、近くにブックサンタ実施書店がない方や何かしらの理由で書店に足を運ぶのが難しい方のための参加方法として、ブックサンタ公式オンライン書店と絵本ナビにて、本の寄付を受け付けます。

（送ることができる本について）

オンライン書店で掲載している本は、ブックサンタ全体のバランスを見て決めています。

・子どもや家庭からのニーズがある本

・リアル書店では集まりづらい本（例：小学生向けの本など）

・ブックサンタサポーターや作家サンタが推薦した本

これらを総合的に考慮し、適宜入れ替えながら運営しています。

※掲載していない本について

・リアル書店から多数の寄付があるロングセラー・ベストセラーの本は掲載していません。

・絶版や在庫が少なく手に入りづらい本も出版社の在庫等を確認し掲載していません。

ブックサンタ2025｜絵本ナビ(https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=9141)

https://www.ehonnavi.net/shopping/category.asp?n=9141

【ご利用案内】絵本ナビからブックサンタへ本を送る方法をご案内します。(https://style.ehonnavi.net/ehon/2024/09/26_1187.html)

https://style.ehonnavi.net/ehon/2024/09/26_1187.html

（２）「チャリティーつきしおり」の販売を行います。

今年から開始されたチャリティー付きのオリジナルしおりについて、絵本ナビでも販売いたします。

・子どもからのメッセージがデザインに：本を受け取った子ども達の手書きの感想をデザインに採用しました。

・書店の応援にも：しおりの売上の半分は本を届けるための活動資金（配送費・倉庫費など）としてNPOへ、半分は書店からNPOへの本の送料負担を軽減するためなどの応援費用に充てられます。

・誰でも気軽に支援できる：「本の寄付は難しい」と感じる方でも、このしおりを購入するだけで活動を応援できます。

（３）絵本ナビサイト上でブックサンタへの活動資金の寄付を受け付けます。

寄付された本を子どもたちに届ける費用が不足しています。

本を子どもたちに届けるためのサポートができます。

（絵本ナビを通じての寄付の場合、寄附金控除等の対象にはなりません）

【活動資金募集】絵本ナビを通じてブックサンタの活動資金を寄付できます。(https://style.ehonnavi.net/ehon/2024/09/25_1186.html)

https://style.ehonnavi.net/ehon/2024/09/25_1186.html

（４）ブックサンタ2025の告知協力を行います。

より多くの方々にブックサンタの活動を知っていただくためのＰＲを行います。

■ ブックサンタ2025公式サイト(https://booksanta.charity-santa.com/)

https://booksanta.charity-santa.com/

■会社概要

会社名 ： 株式会社絵本ナビ

代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立 ： 2001年10 月25 日

資本金 ： 1億円（資本準備金1億円）

URL ： https://corp.ehonnavi.net/

事業内容： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 絵本ナビ 広報担当

E-mail：press@ehonnavi.net

※本広報資料は、自由にご転送・ご引用ください。