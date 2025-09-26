UAE、世界最大規模のメディア・コンテンツ・エンターテインメントプラットフォームの祭典「BRIDGEサミット」の開催を発表

アラブ首長国連邦国家メディア局- 初開催となる今回は、2025年12月8日～10日にアブダビ国立展示場（ADNEC）にて開催- 400名以上の世界中の専門家が登壇。200のパネルディスカッションおよび講演、50のワークショップなど、合計300以上のプログラムが展開- メディア、AI、ゲーム、映画、音楽、リサーチなど7つのテーマトラックで構成- 政策決定者、クリエイター、インフルエンサーが集うグローバルプラットフォーム- メディアの未来を形づくる新たなパートナーシップとアジェンダ- 国境を越えた共同制作ラボや戦略対話の場を通じて、文化間の理解と発展を促進- 政策とイノベーション、芸術とテクノロジーを結びつける貴重な国際会議

（アブダビ、2025年9月23日）アラブ首長国連邦（UAE）国家メディア局（National Media Office、以下NMO）は、2025年12月8日から10日まで、中東地域で最大規模のアブダビ国立展示場（Abu Dhabi National Exhibition Centre、以下ADNEC）にて、「BRIDGEサミット」を開催することを発表しました。本サミットは、メディア、文化、クリエイティブ産業分野の政策決定者やリーダーが一堂に会する、協働と知識交流のための新たなグローバルプラットフォームとなります。

総面積165万平方フィートに及ぶADNECの6つのゾーンを舞台に、7つのテーマトラックを通じて展開される本イベントには、6万人以上の参加者が見込まれています。参加者には、議論テーマを展開します。クリエイター、プロデューサー、アーティスト、出版社、起業家、投資家、大学、研究機関などが含まれ、400名以上のスピーカーと300の出展者が集結。世界最大規模のメディア・コンテンツ・エンターテインメントのプラットフォームが誕生します。

BRIDGEサミットでは、3日間にわたり、200のパネルディスカッションや講演、50のワークショップ、インタラクティブセッションなど、300以上の特設プログラムが展開され、業界横断的なコラボレーションを促進。参加者に、新たな取引やパートナーシップの締結、制作エコシステムやバリューチェーンの構築、世界的業界リーダーとの知見交換を行う場を提供します。

7つの議論テーマが描くメディア・コンテンツ・エンターテインメントの未来

BRIDGEサミットでは、以下の7つの議論テーマを通じて、業界の全体像と未来像を提示します。

- メディア：ニュースルームやソーシャルプラットフォームの進化、記事フォーマットの変化、オーディエンスの変化、配信モデルの未来を探求- クリエイターエコノミー：収益モデル、ブランド契約、フォロワーサブスクリプション、プラットフォームツールを通じたクリエイターの価値創出を分析- ミュージック：デジタル制作、ストリーミング経済、ファンコミュニティ、著作権とロイヤリティ、AI作曲家の台頭などを紹介- ゲーミング：eスポーツ、仮想現実、インタラクティブプレイ、MOD文化、ゲーム経済の進化を経験- テック：AIモデルの進化、生成ツール、MR（複合現実）、オートメーション、データの未来など革新技術に焦点- マーケティング：パフォーマンス広告、ストーリーブランディング、消費者インサイト、オムニチャネル戦略、インフルエンサーマーケティングを解説- ピクチャー：映画技術、ショート動画、ストリーミングオリジナルコンテンツ、没入型ビジュアル、クロスメディア・ナラティブを展開

これらの議論テーマを通じて、グローバルなメディアとエンターテインメントの未来を形づくる潮流を多角的に捉えることができます。

UAEの使命とBRIDGEサミットの意義

BRIDGEサミットの開催により、UAEは「文化間の建設的な交流とポジティブな影響力を創出する場」を提供するという使命をさらに推進します。政策決定者、クリエイター、インフルエンサーが集まることで、新たなアジェンダを形成し、意義あるナラティブを創出し、公共の言説や行動に持続可能な変化をもたらすことを目指します。

本サミットは、政策とイノベーション、芸術とテクノロジーを結びつけ、世界のメディア・コンテンツ・クリエイティビティの変革を推進するグローバルハブとしてのUAEの役割を確固たるものとします。

BRIDGEについて

BRIDGEは、アラブ首長国連邦国家メディア局（UAE National Media Office）が立ち上げて、メディアの革新性・持続可能性・信頼性を推進する国際プラットフォームです。業界のリーダーや政策決定者が一堂に会し、AI時代における責任あるジャーナリズムの未来を共に築く取り組みとして世界の注目を集めています。BRIDGEは、最新の技術革新や投資促進を通じてメディアのデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援し、2025年12月にアブダビで開催される旗艦イベント「BRIDGEサミット2025 」でその成果を発信します。BRIDGEサミット2025の詳細と、当イベントの参加登録は、以下の公式サイトをご確認ください。

https://www.worldmediabridge.com/en/