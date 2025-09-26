10月度公開セミナースケジュール、中食のトピック/Amazonへの営業戦略/生成AIを使った企画提案業務効率化など11講座を開催。株式会社マーケティング研究協会
2025年10月セミナースケジュール
■ビジネススキル
●論理的なプレゼン資料の構成術 10月1日
https://www.marken.co.jp/seminar/006530post_174.php
課題解決型提案書 × 生成AI活用法 × パワポの時短技
12月に開催する【改善術編】もお申込みいただくと、受講料がご優待となります。
■ 2025年 12月12日（金） 13:00~17:00
プレゼン資料の改善術 ～図解化術（生成AI含む） × デザインの知識～
講師：市川 真樹
プレゼン資料コンサルタント
■トレードマーケティング ＜ご参加無料＞
●"ダイヤモンド営業"の現在地と実現へのロードマップ 10月2日
https://www.marken.co.jp/seminar/006547post_188.php
～消費財メーカーの組織的営業力強化に向けて～
今回の特別セミナーでは、調査レポートや消費財メーカー様に対する支援経験などから、
これまでの活動を見直し、これからを考えるためのポイントについてお伝えいたします。
スピーカー：塚本 和之
株式会社マーケティング研究協会 取締役 トレードマーケティング部 部長
■マーケティング
●顧客心理を読み解く実践メソッド 10月8日
https://www.marken.co.jp/seminar/006540post_182.php
顧客心理の構造を理解し、「顕在ニーズ」「潜在ニーズ」「インサイト」の違いを
明らかにしながら、実際の行動観察やヒアリング、調査手法を通じて、顧客の本音を
見抜く視点とスキルを習得していただけます。
講師：高橋 澄子
株式会社MOMO 代表取締役 経営コンサルタント・公認心理師
■ビジネススキル
●ロジカルシンキングを使った思考スキル習得セミナー 10月9日
https://www.marken.co.jp/seminar/006539post_181.php
「筋道の通った話し方」「相手目線で構成する力」「根拠づくりのための情報整理法」
といった一生使えるスキルを、営業現場や社内会議など、日常業務を想定した具体的な
事例や演習を通して、徹底的にトレーニングします。
講師：森島 慎二
有限会社ウィルミッツ パートナー講師
■マーケティング
●地域貢献だけで終わらない、自治体との連携のノウハウ 10月10日
https://www.marken.co.jp/seminar/006533post_177.php
企業の評判や商品・サービスの認知向上に役立つ成功事例や貴社にしかできない
実働を伴う自治体との連携のノウハウを知ることができます
講師：加藤 勝
株式会社官民連携事業研究所 取締役
官民連携アクセラレータ・総合政策学修士
■営業戦略
●Amazonへの営業戦略セミナー
ベンダーセントラルを体系的に理解し、実践と交渉のポイントを掴む 10月14日
https://www.marken.co.jp/seminar/006519amazon.php
ベンダーセントラルシステムでのAmazonとの交渉法、KPIの設計方法、卸との効果的な
連携ポイント、広告投資のかけ方の考え方、そして専用商品開発の戦略的判断軸までを
体系的に解説します。
講師：及川 謙一
ブルーグース合同会社 代表
■マーケティング
●購買データから探るヒットのサイン 10月15日
https://www.marken.co.jp/seminar/006544post_186.php
ヒット商品に共通するデータのサインや、売上の裏に隠れた「リピートされる理由」
「隠れた人気商品」を可視化し、購買データをマーケティングに活かすための視点と
実践ノウハウを徹底解説いたします。
講師：竹村 博徳
株式会社True Data
データマーケティング事業部 インタラクティブ・データグループ長
■マーケティング
●製薬プロダクトマネージャーのためのマーケティング戦略基礎編 10月16日
https://www.marken.co.jp/seminar/006550post_191.php
元製薬プロマネによる業界特有の視点でマーケティング理論を実務に落とし込みます。
「製品戦略の考え方」だけでなく、落とし込み先のMRが納得感を持つような「社内への
伝え方」まで一気通貫で理解できるよう構成しました。
講師：尾上 昌毅
株式会社マーケティングインサイツ 代表
■BtoB営業戦略 ＜ご参加無料＞
● BtoB企業向け「営業活動の実態と課題2025」 10月21日
https://www.marken.co.jp/seminar/006536btob2025.php
調査結果で明らかになった“売上が「増える企業」と「減る企業」の差”を解説します。
「どのようにして営業部門における営業戦略・人財育成を推進するのか」について
マーケティング研究協会の視座・視点をご提供します。
講師：平林 信吾
株式会社マーケティング研究協会 代表取締役社長
■マーケティング
●データで読み解く中食の最新注目トピックス 10月22日
https://www.marken.co.jp/seminar/006542post_184.php
今どんな惣菜が売れていて、なぜ選ばれているのかをわかりやすく解説。
スーパーマーケット、コンビニなど業態別の戦略や強み・弱みにも触れながら、
注目カテゴリーや次に狙うべき商品領域をデータより明らかにします。
講師：児玉 一穂
日本食研ホールディングス 食未来研究室室長
■AI活用
●無料で使える生成AIで差をつける！ 企画・提案業務のスマート化 10月29日
https://www.marken.co.jp/seminar/006484ai_2.php
ChatGPTやCopilotなどの無償版での実務活用をテーマとして、効率よく情報を整理する
ために、マーケティングのフレームワークも組み合わせながら解説を行うほか、
ワークも通して、生成AIの実際の使用方法もご理解いただけます。
講師：金森 努
金森マーケティング事務所 代表
■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。
https://www.marken.co.jp/seminar/
株式会社マーケティング研究協会
主催会社：株式会社マーケティング研究協会
マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「BtoB営業力強化」という3つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。
上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。
【会社概要】
株式会社マーケティング研究協会
105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F
代表取締役：平林 信吾
事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業
設立： 1962年
https://www.marken.co.jp/