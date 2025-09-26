10月度公開セミナースケジュール、中食のトピック/Amazonへの営業戦略/生成AIを使った企画提案業務効率化など11講座を開催。株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

2025年10月セミナースケジュール


■ビジネススキル
●論理的なプレゼン資料の構成術　10月1日　　　

https://www.marken.co.jp/seminar/006530post_174.php


課題解決型提案書 × 生成AI活用法 × パワポの時短技


12月に開催する【改善術編】もお申込みいただくと、受講料がご優待となります。


■ 2025年 12月12日（金） 13:00~17:00


　プレゼン資料の改善術　～図解化術（生成AI含む） × デザインの知識～


講師：市川 真樹


　　　プレゼン資料コンサルタント


■トレードマーケティング　＜ご参加無料＞
●"ダイヤモンド営業"の現在地と実現へのロードマップ　10月2日

https://www.marken.co.jp/seminar/006547post_188.php


～消費財メーカーの組織的営業力強化に向けて～


今回の特別セミナーでは、調査レポートや消費財メーカー様に対する支援経験などから、


これまでの活動を見直し、これからを考えるためのポイントについてお伝えいたします。


スピーカー：塚本 和之


　　　　　　株式会社マーケティング研究協会　取締役　　トレードマーケティング部 部長


■マーケティング
●顧客心理を読み解く実践メソッド　10月8日　

https://www.marken.co.jp/seminar/006540post_182.php


顧客心理の構造を理解し、「顕在ニーズ」「潜在ニーズ」「インサイト」の違いを


明らかにしながら、実際の行動観察やヒアリング、調査手法を通じて、顧客の本音を


見抜く視点とスキルを習得していただけます。


講師：高橋　澄子


　　　株式会社MOMO　代表取締役　経営コンサルタント・公認心理師


■ビジネススキル
●ロジカルシンキングを使った思考スキル習得セミナー　10月9日　　　

https://www.marken.co.jp/seminar/006539post_181.php


「筋道の通った話し方」「相手目線で構成する力」「根拠づくりのための情報整理法」


といった一生使えるスキルを、営業現場や社内会議など、日常業務を想定した具体的な


事例や演習を通して、徹底的にトレーニングします。


講師：森島　慎二　


　　　有限会社ウィルミッツ　パートナー講師


■マーケティング
●地域貢献だけで終わらない、自治体との連携のノウハウ　10月10日

https://www.marken.co.jp/seminar/006533post_177.php


企業の評判や商品・サービスの認知向上に役立つ成功事例や貴社にしかできない


実働を伴う自治体との連携のノウハウを知ることができます


講師：加藤 勝


　　　株式会社官民連携事業研究所　取締役


　　　官民連携アクセラレータ・総合政策学修士


■営業戦略
●Amazonへの営業戦略セミナー
　ベンダーセントラルを体系的に理解し、実践と交渉のポイントを掴む　10月14日　　　

https://www.marken.co.jp/seminar/006519amazon.php


ベンダーセントラルシステムでのAmazonとの交渉法、KPIの設計方法、卸との効果的な


連携ポイント、広告投資のかけ方の考え方、そして専用商品開発の戦略的判断軸までを


体系的に解説します。


講師：及川 謙一


　　　ブルーグース合同会社　代表


■マーケティング
●購買データから探るヒットのサイン　10月15日　　　

https://www.marken.co.jp/seminar/006544post_186.php


ヒット商品に共通するデータのサインや、売上の裏に隠れた「リピートされる理由」


「隠れた人気商品」を可視化し、購買データをマーケティングに活かすための視点と


実践ノウハウを徹底解説いたします。


講師：竹村　博徳


　　　株式会社True Data


　　　データマーケティング事業部 インタラクティブ・データグループ長


■マーケティング
●製薬プロダクトマネージャーのためのマーケティング戦略基礎編　10月16日　　

https://www.marken.co.jp/seminar/006550post_191.php


元製薬プロマネによる業界特有の視点でマーケティング理論を実務に落とし込みます。


「製品戦略の考え方」だけでなく、落とし込み先のMRが納得感を持つような「社内への


伝え方」まで一気通貫で理解できるよう構成しました。


講師：尾上　昌毅


　　　株式会社マーケティングインサイツ 代表


■BtoB営業戦略　＜ご参加無料＞
●　BtoB企業向け「営業活動の実態と課題2025」　10月21日

https://www.marken.co.jp/seminar/006536btob2025.php


調査結果で明らかになった“売上が「増える企業」と「減る企業」の差”を解説します。


「どのようにして営業部門における営業戦略・人財育成を推進するのか」について


マーケティング研究協会の視座・視点をご提供します。


講師：平林 信吾


　　　株式会社マーケティング研究協会　代表取締役社長


■マーケティング
●データで読み解く中食の最新注目トピックス　10月22日　　　

https://www.marken.co.jp/seminar/006542post_184.php


今どんな惣菜が売れていて、なぜ選ばれているのかをわかりやすく解説。


スーパーマーケット、コンビニなど業態別の戦略や強み・弱みにも触れながら、


注目カテゴリーや次に狙うべき商品領域をデータより明らかにします。


講師：児玉 一穂


　　　日本食研ホールディングス　食未来研究室室長


■AI活用
●無料で使える生成AIで差をつける！　企画・提案業務のスマート化　　　10月29日　

https://www.marken.co.jp/seminar/006484ai_2.php


ChatGPTやCopilotなどの無償版での実務活用をテーマとして、効率よく情報を整理する


ために、マーケティングのフレームワークも組み合わせながら解説を行うほか、


ワークも通して、生成AIの実際の使用方法もご理解いただけます。


講師：金森　努


　　　金森マーケティング事務所　代表




■その他のオンラインセミナーは下記よりご確認いただけます。


https://www.marken.co.jp/seminar/




主催会社：株式会社マーケティング研究協会


マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「BtoB営業力強化」という3つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。


上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。



【会社概要】


株式会社マーケティング研究協会


105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F


代表取締役：平林 信吾


事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業


設立： 1962年


https://www.marken.co.jp/