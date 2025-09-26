【10/4(土)に利用可能！】女子サッカーWEリーグの試合会場に託児施設が登場！

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ

公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ（WEリーグ）は、全クラブの試合会場で託児施設を設置しています。



WEリーグはプロリーグとしては国内唯一となる「託児施設の設置」を参入基準のひとつに設定しています小さなお子様がいる方でも安心してサッカー観戦を楽しめる環境を整えることで、子育て世代のスタジアム来場を後押ししています。



この取り組みは、試合観戦を楽しむファン・サポーターはもちろん、出産後に復帰する選手やスタッフのサポート、クラブ関係者、試合を支えるスタッフ、レフェリーなど、WEリーグに関わるすべての方を対象としています。



WEリーグは、誰もが自由にサッカーを楽しめる社会の実現をめざし、お子様連れでも気兼ねなくスタジアムに足を運び、サッカー観戦できる環境を整えています。


10月4日(土)に利用できる試合

今回は、2クラブの託児施設をご紹介！スタジアムで過ごす時間が家族にとって笑顔が溢れる素敵な思い出になりますように。



ちふれASエルフェン埼玉の託児施設の様子

■ちふれASエルフェン埼玉

10月4日(土)


2025/26 SOMPO WEリーグ　第9節


ちふれASエルフェン埼玉 vs マイナビ仙台


14:00キックオフ @熊谷スポーツ文化公園陸上競技場


【先着 7組限定】1BOX 5名様利用となります（1名以上、必ずお子様同伴）


定価 8,000円 → 特別割引価格 5,000円


※割引利用には、エルフェンフレンズクラブ会員証、もしくは子育て支援カードが必要です。


※託児室利用は、3歳～6歳くらいまで（2歳以下は、親御さん同伴での利用可、預かりはできません）



https://www.as-elfen.co.jp/ticket/

販売期間：10月3日(金) 23:59まで





■日テレ・東京ヴェルディベレーザ

10月4日(土)


2025/26 SOMPO WEリーグ　第9節


日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs サンフレッチェ広島レジーナ


15:00キックオフ @味の素フィールド西が丘


・対象年齢： 3ヵ月～5歳


・定員：2名(先着順)


・利用料金： 2,000円


・お預かり時間：試合開始1時間前～試合終了後30分まで



https://www.verdy.co.jp/beleza/news/14310

募集期間：9月29日(月) 12:00 まで