宣伝会議のオンデマンド講座「ブレーンクリエイティブライブラリー加地倫三編」が開講

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、広告クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースするオンライン講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、「クリエイティブライブラリー加地倫三編」を開講しました。

「クリエイティブライブラリー加地倫三編」の詳細はこちらから(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-kaji_rinzo/)

■テレビ朝日 エグゼクティブプロデューサー 加地倫三氏 プロフィール

1992年テレビ朝日に入社。スポーツ局へ配属され、「ワールドプロレスリング」「熱闘甲子園」「全日本大学駅伝」などでディレクターを担当。1996年にバラエティ部門へ異動し、ADから再スタート。翌年「ナイナイナ」でディレクターへ昇格。その後、「リングの魂」でプロデューサーを兼務。

現在は「アメトーーク」「ロンドンハーツ」「テレビ千鳥」の総合演出兼エグゼクティブプロデューサー。「有吉クイズ」「見取り図じゃん」「サクラミーツ」など合計9番組でエグゼクティブプロデューサーを担当。

◆ 講座概要

「アメトーーク！」の生みの親。加地倫三の“人々を笑顔にする”コンテンツの作り方。

『アメトーーク』『ロンドンハーツ』『テレビ千鳥』など、20年以上続く人気番組を手掛けるテレビ朝日・加地倫三氏が、番組の寿命を延ばす発想法と実践テクニックを公開します。

「人は飽きる」「ヒット企画は続けない」「3勝2敗でいい」といった独自の哲学は、番組制作だけでなく、商品開発やプロジェクト運営、ブランド構築にも応用可能です。現役プロデューサーが現場から語る思考法を学び、明日からの企画・マネジメントを変えるノウハウを学びます。

〈詳細は以下URLをご覧ください〉

https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-kaji_rinzo/

◆この講座で学ぶポイント

１.番組・企画を終わらせない発想

特定の企画に依存せず、常に複数の企画を走らせることで、チームの発想力を枯渇させず「次のヒット」を自然に生み出す仕組みとは。番組制作に限らず、商品開発や事業運営にも応用できる「長寿の発想法」を学びます。

２.意図的にアイデアを降ろす技術

アイデアは偶然ではなく、自分で生み出すもの。脳を鍛える習慣や制約をむしろ発想のきっかけにする思考法など、現場で即実践できるノウハウが数多く紹介されます。偶然のひらめきに頼らず、自分の力で持続的にアイデアを生み出す方法論を学びます。

３.人を活かすプロデュース力

どんなに優れた企画も、一人の力では実現できません。共につくるメンバーとの関係性が番組の寿命を決めると語ります。スタッフ一人ひとりが意見を出しやすい空気を作り、企画の厚みを持たせ、挑戦の幅を広げる方法など、単なる管理者ではなく「人を動かすプロデューサー」としての視点を身につけましょう。

◆カリキュラム

第1章『番組を終わらせないため』の発想やテクニック

人は飽きる/「面白い」は信じるな/ヒット企画は続けない/戦力を増やしていく/3勝2敗でいい/負ける勇気/2敗の間で“チャレンジ”をする/1つの価値に捉われない/他人の意見は...どのように受け止める？/見極め力

第2章『アイデアは偶然降って来ない、自分で降ろす』

脳の筋力を鍛えろ！/自分の中の材料を増やす/なぜか考える/気付きが源/「1つ頼まれたら２つやる」/逆にアリ？/新しい気付き/制限こそアイデアの源/今の自分たちに足りないものはなにか

第3章『演者との向き合い方』

結局1人じゃ何もできない！！

〈詳細は以下URLをご覧ください〉

https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-kaji_rinzo/

■ブレーンクリエイティブライブラリーとは

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信いたします。

＜登壇する約80名のトップクリエイターによる講座の一覧はこちら＞

https://www.sendenkaigi.com/creative/brain-creative-library/

＜講座のポイントについて動画でも発信しています＞

https://www.youtube.com/@sendenkaigitv

■宣伝会議について 株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。