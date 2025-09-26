事業用地取得に関するお知らせ（大田区南馬込）

株式会社THEグローバル社

株式会社THEグローバル社(https://www.the-g.co.jp/)は、東京都大田区南馬込において事業用地を取得しましたのでお知らせいたします。

本物件は、都営浅草線「馬込」駅徒歩４分に位置し、「新橋」駅、「日本橋」駅等、都心ビジネス街への交通利便性に優れた立地となっております。当該エリアは、大正から昭和初期にかけて多くの文士や芸術家が暮らした「馬込文士村」として知られ、現在も静穏な住環境と文化的趣を備えているエリアとなっております。 本物件は、これらの優れたアクセス・周辺環境の特性を活かし、シングル・DINKS向けの収益マンション開発を予定しております。

【物件の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/29_1_c2ec473b865e516b5142647e5f76fc95.jpg?v=202509270355 ]