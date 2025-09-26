株式会社フージャースホールディングス

　フージャースプライベートリート投資法人の資産の運用を受託している株式会社フージャースキャピタルマネジメント（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：藤井幸雄、以下「当社」）は、この度、新たに私募リート向け物件として共同住宅物件「ファミリア一番館」の優先交渉権を取得しました。


　「ファミリア一番館」は、当社独自のソーシング力を活かして取得した物件です。


　今後も、当社が運用する投資法人の中長期にわたる資産の安定的運用と持続的成長を追求し、投資主価値の最大化を目指します。


１．物件概要

■ ファミリア一番館


[表: https://prtimes.jp/data/corp/140756/table/120_1_cebeb09e6f35fd936df390fdb2a0665c.jpg?v=202509270355 ]



２．会社概要

名称：株式会社フージャースキャピタルマネジメント


所在地：東京都千代田区内神田一丁目2番1号　ISM Otemachi 3階


代表者：代表取締役社長：藤井幸雄


事業内容：私募ファンド、私募リートの運用、コンサルティング


設立：2019年8月


https://www.hoosiers-cm.co.jp/index.html



名称：フージャースプライベートリート投資法人


所在地：東京都千代田区内神田一丁目2番1号　ISM Otemachi 3階


https://hoosiers-reit.co.jp/






本件に関するお問い合わせ


株式会社フージャースキャピタルマネジメント


担当：和島　　info@hoosiers-cm.co.jp