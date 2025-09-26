【JPIセミナー】経済産業省　自動車課「EV、合成燃料、水素等 ”多様な選択肢を活かす” 今後の自動車政策の方向性」10月3日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、経済産業省 製造産業局 自動車課 戦略企画室 統括補佐 岡林 俊起 氏を招聘し、EV、合成燃料、水素等「多様な選択肢を活かす」 今後の自動車政策の方向性性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

経済産業省 自動車課：EV、合成燃料、水素等「多様な選択肢を活かす」 今後の自動車政策の方向性

〔開催日時〕

2025年10月03日(金) 09:30 - 11:30

〔講師〕

経済産業省

製造産業局 自動車課 戦略企画室

統括補佐

岡林 俊起 氏

〔講義概要〕

我が国は、自動車分野でのカーボンニュートラルの実現に向けて、ＥＶや合成燃料、水素など多様な選択肢の追求を基本方針としている。自動車産業をとりまく状況が大きく変化する中、国内外の情勢を概観するとともに、自動車政策の方向性について詳説する。

〔講義項目〕

1. 自動車産業をとりまく現状

2. GX関連の取り組み

3. DXを含めた対応

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,210円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。