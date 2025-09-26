アクロクエスト、MVVコンサルティングで野原商行の組織改革を支援

アクロクエストテクノロジー株式会社

アクロクエストテクノロジー株式会社（本社：神奈川県横浜市・代表取締役：新免流、以下、アクロクエスト）は、野原商行株式会社（以下、野原商行）様に対し、MVV（Mission・Vision・Value）コンサルティングを実施し、その結果を事例として公開しました。

■概要

野原商行様は、鉄板加工を通じてエアコンや冷蔵庫など生活必需品の供給を支える企業です。創業60年を迎え、組織の方向性と社員の意識統一に課題を抱えていました。アクロクエストはMVVコンサルティングを提供し、野原商行様が社内で約40回の議論を重ねた結果、新しいミッション「鉄で叶える！ 豊かな暮らし 夢のある未来」を策定しました。

策定過程では、同社の30代～40代の次世代リーダーが中心となり、社員の意見を反映した経営理念を構築しました。「仕事を楽しむ」というバリューは、社員の主体性と前向きな姿勢を引き出す契機となりました。

アクロクエストは、本取り組みを通じて、企業における組織改革の可能性を提示しました。今後も、MVVコンサルティングを通じ、企業の持続的な成長と組織活性化を支援してまいります。

■事例詳細

詳細は、以下をご参照ください。

https://www.acroquest.co.jp/business/interview-nohara-shoukou/

■関連情報

野原商工株式会社

https://www.nohara-shoukou.co.jp/

