株式会社セントラルメディエンスサプライ、有限会社アリマの医療材料卸売業を事業譲受

株式会社セントラルメディエンス

医療機関向けの各種部材を販売する株式会社セントラルメディエンスサプライ（所在地：東京都練馬区、代表取締役：川西 空、以下当社）は、2025年9月25日（木）に、有限会社アリマ（所在地：東京都板橋区、代表取締：有馬 純一郎）の医療材料卸売業を事業譲受したことをお知らせいたします。

業務資本提携の目的

当社は、動物医療機器分野を成長領域と位置付け、卸売事業に加え、今期よりセントラルメディエンスグループに加わったメトラン社の製造販売事業にも注力しております。これにより、卸から製造までを一貫して担える体制を整えました。

有限会社アリマが長年にわたり動物病院と築いてきた信頼関係とネットワークに大きな価値を見出し、事業を譲り受けました。これらのシナジーを活かし、製品供給力と販売力を高め、国内外での事業展開をさらに加速してまいります。

■代表取締役 川西 空コメント

本事業譲受により、当社は更なる事業規模の拡大とサービスの充実を実現し、業界の変化に適応しながら医療機関の皆様へより良いサービスを提供してまいります。引き続き、社員一同、品質向上と効率的な医療サプライチェーンの構築に努めてまいりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。





〈株式会社セントラルメディエンスサプライ 会社概要〉

本社：東京都練馬区小竹町1-38-2

本郷支店：東京都文京区本郷3丁目8-8

会長：遠藤 徹

代表取締役：川西 空

URL：https://cms.centralmedience.com/





〈有限会社アリマ 会社概要〉

本社：東京都板橋区赤塚4丁目39-33-404

代表取締役：有馬 純一郎