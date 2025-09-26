OBGSにシンクイノベーション株式会社が出展させて頂きます。

シンクイノベーション株式会社

この度、弊社、シンクイノベーション株式会社は、オーダーグッズビジネスショー2025に出展させて頂きます。



弊社では自動缶バッジ組み立て機と、併せて自動梱包機などをご紹介させていただきます。

自動缶バッジ組み立て機は、人の動きを再現したロボットアームがコンベアで運ばれてきた缶バッジのパーツをものの数秒で組み立てることができます。

ロボットアームで素早く組み立てができるだけではなく、

従来の自動缶バッジ組み立て機に多く見られる

・各パーツを随時セットしていく作業

・手動でのプレスで起きる微妙なズレ

などが無くなることで人件費の削減や不良品の減少も可能にいたしました。

また、缶バッジの生産スピードに対応できるよう自動でOPP梱包が可能な機械を開発いたしました。

製作から梱包までをライン化することでさらなる短納期化ができます。

他にも様々な工程を自動化した機械を展示予定ですので、

ぜひ直接ご覧くださいませ。



【主な出展予定機種】

缶バッチ組立機

丸カン・ナスカン組立機

ＯＰＰ梱包機

ラベルプリンター貼り付け機

T シャツ折り畳み梱包機

【開催場所・日時】

東京・池袋「サンシャインシティ 展示ホールD（文化会館2F）」

（東京都豊島区東池袋サンシャインシティ文化会館2F）

出展ブース番号：26

会期:2025年9月30日（火） 10:00～18:00

2025年10月1日（水） 10:00～17:00

グッズ制作にあたってのお悩み事をお持ちの方やグッズビジネスをこれから始めようかとご検討されている方にピッタリな展示会となっております。

例えば、

・ビンや円柱に印刷したいけどどうしたらいいの？

・固いインクと柔らかいインクどっちがいいの？

・レーザーのメーカーごとの違いを知りたい

・DTFって何！？Tシャツやトートバッグって簡単に作れるの？・アクリルグッズは何故固いインクが必要？などなど、お悩み事や気になる事を解決致します。

スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。