10月28日(火) AndTech　WEBオンライン「フィジカルAI・ヒューマノイドロボットの開発最前線～欧州・米国や中国などの海外動向と日本の見通し、なぜ今ブレイクスルーが起きつつあるのか～」

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるフィジカルAI・ヒューマノイドロボットでの課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「フィジカルAI・ヒューマノイドロボットの開発最前線～欧州・米国や中国などの海外動向と日本の見通し、なぜ今ブレイクスルーが起きつつあるのか～」講座を開講いたします。

★フィジカルAIが拓く新時代 ― ヒューマノイドから社会実装まで、世界と日本の展望を読み解く！

★米中欧の先端動向から日本の未来戦略まで。フィジカルAIの研究・事業開発に直結する知見を得る講座です！

本講座は、2025年10月28日開講を予定いたします。

詳細：hhttps://andtech.co.jp/seminars/1f08defe-9502-6b44-bf29-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：フィジカルAI・ヒューマノイドロボットの開発最前線

～欧州・米国や中国などの海外動向と日本の見通し、なぜ今ブレイクスルーが起きつつあるのか～

開催日時：2025年10月28日(火) 13:30-15:30

参 加 費：38,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 研究部／上級研究員 秦野 貫 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

★本講座では、AIが現実世界へ進出する「フィジカルAI」の最新動向を俯瞰し、その可能性と課題を理解できます。米国・中国・欧州で活発化するヒューマノイドロボット開発や投資、政策の流れを紹介し、自動化の範囲拡大や労働力不足対応、製造・物流・介護・災害分野での応用可能性を議論します。

★また日本が直面する出遅れや課題を整理し、政府方針や技術の強みを踏まえた今後の展望を考察。技術的進化に加え、倫理・法制度面の課題も含め、研究・事業開発の方向性をつかむための知見を得られます。

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

AIとロボティクスを組み合わせ、AI活用の場をデジタル世界から現実世界に広げる「フィジカルAI」の研究開発が米国や中国を中心に活発になっています。AIによってロボットの能力が向上し、自動化の範囲が大きく広がる可能性があります。

特にヒューマノイドロボットには多くの投資が集まり、ビッグテックやスタートアップがしのぎを削っています。一方、かつてヒューマノイドロボットで世界の先頭を走っていた日本には目立った動きがありません。

こうした状況を踏まえ、政府は年内にフィジカルAIの強化策を打ち出す方針です。フィジカルAIを巡る国内外の動向をご紹介し、将来を展望します。

【プログラム】

１．フィジカルAIとは何か

（１）現実世界に進出するAI （２）なぜ今ブレイクスルーが起きつつあるのか

２．海外のヒューマノイドロボット開発の最前線

（１）ヒューマノイドロボットへの期待と投資 （２）米中欧の企業動向

３．ヒューマノイドロボットのインパクト

（１）自動化範囲の拡大と労働力不足への対応

（２）ヒューマノイドロボット普及のステップ

４．社会実装に向けた課題

（１）技術進化とコスト低下の必要性 （２）倫理的・法的・社会的課題への対応

５．日本の現状と課題

（１）日本企業の動向 （２）なぜ米中にリードを許したか

（３）日本の巻き返しに向けて

【質疑応答】

【キーワード】

フィジカルAI、ヒューマノイドロボット、AIロボット、生成AI、深層学習

【講演のポイント】

フィジカルAI技術のマクロトレンド、米中欧の主要プレーヤーの最新動向、産業構造や社会にもたらすインパクト、社会実装に向けた課題等について俯瞰的に解説する。

【習得できる知識】

・ フィジカルAIを巡る世界の研究開発と投資の動向、技術進化と社会への影響の見通し、日本が取り得る戦略に関する示唆

