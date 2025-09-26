METEORA st.所属クリエイター ごごん　ポケモンカードゲームの国内最大級公式大会 「CHAMPIONS LEAGUE 横浜 2026」で優勝！

クリエイターレーベル「METEORA st.」所属のクリエイター ごごん が、2025年9月20日（土）・21日（日）にパシフィコ横浜にて開催されたポケモンカードゲーム公式大会「CHAMPIONS LEAGUE 横浜 2026」において、参加者約6,000名の頂点に立ち、見事優勝いたしました。




ポケモン公式 / X　より


https://x.com/Pokemon_cojp/status/1969937193431974397



「CHAMPIONS LEAGUE」は全国から強豪プレイヤーが集結する国内最大級の公式イベントであり、その中での優勝は、ごごんの確かな実力と日々の研鑽の成果を示す快挙です。



今回の優勝により、ごごんは2026年8月に米国・サンフランシスコにて開催予定の「ポケモンワールドチャンピオンシップス2026」への出場権を獲得しました。今後、世界の舞台でさらなる飛躍が期待されます。



■大会概要


「CHAMPIONS LEAGUE 横浜 2026」


開催日：2025年9月20日（土）・21日（日）


会場：パシフィコ横浜


詳細：https://www.pokemon-card.com/info/005134.html


公式配信アーカイブ：https://www.youtube.com/live/TVX_3RfBrrQ?si=28JH9ki2B691ZGfh





ごごん



インターネットで活動するグラフィックデザイナーのサメ。


VTuberやエンタメ系を中心に、さまざまなデザインを手がけています。


ロゴやグラフィックをはじめ、Web、グッズ、動画、書籍と幅広い領域でエンタメコンテンツの後押しをデザインでしています。



現在は、京都芸術大学 通信教育部 イラストレーションコースの非常勤講師としても活動し、学びの場と実務の両方からデザインの楽しさを広げています。



- 代表作


【Vtuberグラフィックデザイン】


ロゴ / 配信背景 / その他素材等



ホロライブJP,ID,EN,DEV_IS / カバー株式会社様


・鷹嶺ルイ


・一条莉々華さま


・小鳥遊キアラ


・森カリオペ 等



にじさんじ / ANYCOLOR株式会社様


・笹木咲


・ミリー・パフェ 等



【書籍】


・Vtuberロゴデザイン本（単著）


・VTuberロゴデザインメイキングブック（共著）



【グッズデザイン】


・REAL AKIBA JUNIORZ グッズデザイン



【ロゴ＆表紙デザイン】


・さいとうなおき


来たれ、パレット団！



SNS：


X：https://x.com/gogon_illust


YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCuRmhGtyycK3JJ_zuBiVCsA


WEBポートフォリオ：https://gogon.work/







【+++PLUS ULTRA】


行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。



世界で活躍できる！


そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。



ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った


クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、


それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。



設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）



私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、


インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと


活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。



行ける！


もっと、ずっと、向こうへ。



WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/