ベビーカーレンタルサービス「ベビカル」 東京駅日本橋口直結のホテルメトロポリタン 丸の内に導入!～お子さまに大人気!新幹線E5系はやぶさモデルベビーカーをご利用いただけます～

株式会社ジェイアール東日本企画

○株式会社ジェイアール東日本企画は、子育て世代が子供たちと気軽に外出できる社会の実現を目的として、外出先でも便利に利用できる、予約可能なベビーカーレンタルサービス「ベビカル」を展開しています。

○この度、日本ホテル株式会社と連携拡大し、10月1日より東京駅日本橋口直結の「ホテルメトロポリタン 丸の内」でベビーカーのレンタルサービスを開始いたします。ベビーカーは、新幹線E5系はやぶさモデルベビーカー(B型)を貸出いたします。

○全国で267箇所での展開となり、今後も子育て世代の方々がより気軽に外出できる環境づくりを目指して、拠点拡大およびサービスの拡充を図って参ります。

１．概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41458/table/586_1_4dcdd329f199f0e2e2d8bac11f94ec35.jpg?v=202509270225 ]

※1 予告なく休業・変更・休止する場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 予約開始は2025年9月26日(金)14:00からとなります。

※3 新幹線ベビーカー特別料金を適用させていただきます。

※4 ベビカルの利用には、ウェブサイト（https://babycal-jre.com/）/アプリからの登録が必要です。

クレジットカードによるWEB決済になります。

ホテルメトロポリタン 丸の内

東京都千代田区丸の内1-7-12

ホテルメトロポリタン 丸の内は、新幹線や成田エクスプレス、在来線各線が発着するJR東京駅の日本橋口に直結しているサピアタワー27～34F。専用エレベーターで、ホテルのフロントへダイレクトにアプローチでき、利便性に大変優れています。徒歩圏内で、日本橋、丸の内、日比谷、銀座へも行ける最高の立地ですので、ビジネスではもちろん、レジャーや観光、ショッピングなどあらゆるシーンでご活用いただけます。

2．貸出品について

新幹線E5系はやぶさモデルベビーカー(B型)

コンビ Acbee plus MA(アクビィ プラス エムエー)

使用条件：生後 7 カ月～4才頃まで（体重 18kg 以下）

本体重量：3.8kg

特 徴：コンビの「Acbee plus MA」は、お子さまの腰がすわった生後7カ月頃から4才頃(体重18kg以下)まで使えるB型ベビーカーです。3kg台の軽量車体ながら、おむつまで入れられるたっぷり収納の伸びる大型荷物カゴと顔まですっぽり覆える長さの大型幌を備えています。

※JR東日本商品化許諾済

3．ベビカルのご利用方法 【ベビカルステーション（有人）】

■ベビカルについて

「もっと気軽に子供と外出できる社会を！」をコンセプトに、子育て世帯が子供と気軽に外出できる社会の実現を目的とした、外出先でも便利に利用できる予約可能なベビーカーのレンタルサービスです。観光や旅行の際はもちろん、お買い物やランチなど短時間でも気軽にご利用いただけます。

WEBサイト：https://babycal-jre.com

アプリダウンロード

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id6742533264

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jreast.babycal

ベビカルでは、ご一緒に子育て世帯の移動をサポートいただける新規ベビカルステーション(有人貸出)を募集しています。

観光案内所、ホテル受付、手荷物預かり所など、ご一緒にサポートいただける有人貸出場所を募集しています。店舗の係員さまにご対応いただく有人貸出であれば、初期・ランニング費用なく導入いただけます。

ご希望の方は、お問合せフォーム「ベビカル導入について」 https://babycal-jre.com/contact/(https://babycal-jre.com/contact/) からお問い合わせください。