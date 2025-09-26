大広　吉岡 由祐・畠山 侑子・花田 光希　OCC賞2025 MOP（審査委員長）賞 受賞

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）は、大阪コピーライターズ・クラブ（以下、OCC）が選出する優れた広告アイデアを称える「OCC賞2025」にて、吉岡由祐、畠山侑子、花田光希がMOP（審査委員長）賞を受賞したことをお知らせします。

OCC賞は広告などの仕事のアイデアを評価する賞です。今回応募の対象となったのは、2024年4月1日から2025年3月31日に実際に使用・掲載された作品。一般部門に208作品、新人部門に58名から作品の応募があり、一般部門13作品、新人部門11名が受賞しました。

【受賞作品】

広告主：奥村組

作品名：メジャーリーガー吉田正尚SNS動画シリーズ

【受賞者プロフィール】

吉岡 由祐（よしおか ゆうすけ）

大広 ソリューションデザイン本部 クリエイティブ局

クリエイティブディレクター／CMプランナー／コピーライター

2017年大広入社。主な受賞歴として、クリエイター・オブ・ザ・イヤー メダリスト、ACCグランプリ、TCC新人賞、ギャラクシー賞、広告電通賞グランプリ、JAA広告賞グランプリ、MADSTARS、NewYork Festivals など多数。審査員歴にACC ラジオ&オーディオ部門審査員、宣伝会議賞審査員など。

畠山 侑子（はたけやま ゆうこ）

大広 ソリューションデザイン本部 クリエイティブ局

CMプランナー／コピーライター

2007年大広に入社。主な受賞歴にTCC賞、TCC新人賞、ACCグランプリ、ギャラクシー賞、広告電通賞グランプリ、JAA広告賞グランプリ、販促会議賞グランプリ、MADSTARSなど多数。審査員歴にACC R&A部門審査員など。演じて歌えるママクリエイターとして、2歳娘と成長中！

花田 光希（はなだ こうき）

大広 ソリューションデザイン本部 クリエイティブ局

CMプランナー／コピーライター

1996年茨城県生まれ。2019年大広入社。マーケティング部門、チームラボでの勤務を経て、2022年より現職。主な受賞歴に、OCC新人賞、CCN賞、FCC賞、JPMプロモーショナル・マーケティングアワード 銀賞、釜山国際広告祭NEW STARS クリスタル など。

【受賞コメント】

建設業界における広告表現としてはチャレンジングな企画でしたが、チームみんなで最後まで楽しみ、粘り強く作ったものが評価されて嬉しいです。企画を採用してくださった奥村組のご担当者様、ありがとうございました。