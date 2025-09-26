最新コミックス発売直前!!!「3月のライオン」最新話掲載！『ヤングアニマル』19号 9月26日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』19号を9月26日（金）に発売しました。
【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/
『ヤングアニマル』25年19号
「３月のライオン」（羽海野チカ）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「３月のライオン」（羽海野チカ）
三日月堂の一大事!? そのとき零は、ひなたは…？
コミックス最新18巻 通常版＆限定版は9月29日（月）発売！
ヤングアニマルコミックス「３月のライオン 通常版」（羽海野チカ）18巻
「３月のライオン」 18巻
■著者名： 羽海野チカ
■ISBNコード：9784592160281
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2025.9.29
獅子王戦への挑戦権を懸けたトーナメントは、
ついに零VS島田戦へ！
対局を前に、研究に没頭しすぎていた零…
三日月堂の屋台でおやつを売っていたひなたと、
久々の再会をして？
一方、対局の日も普段と変わらない朝を過ごす島田。
しかし、家を出る直前から小さなトラブルたちが積み重なっていき…
果たして定刻には間に合うのか!?
「じゃあ 始めようか」
師弟の一局が幕を開ける――
鐘の音は『ふるさと』を奏で鳴り響く。
ヤングアニマルコミックス「３月のライオン ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版」（羽海野チカ）18巻
「３月のライオン ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版」 18巻
■著者名： 羽海野チカ
■ISBNコード：9784592161387
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■価格：2860円（本体2600円＋税10%）
■発売日：2025.9.29
18巻の特装版は【アクリルスタンドフィギュア】付き★
零や川本家３姉妹、島田、二海堂……羽海野チカのキュートなデフォルメイラストで《12体》ものキャラクターを豪華描き下ろし!!
ミニサイズのキャラたちを並べて『３月のライオン』ワールドを卓上に再現できます。
飾って眺めて、ほっこり。お出かけ先に連れて行って、一緒に写真をパシャリ。楽しみ方いっぱい！
毎日が楽しくなる、ファン必携のグッズです♪
【表紙&巻頭グラビア&ふろく】東雲うみ
【巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）
美しいボディラインがフェチ心を刺激してやまない！
柔らかな曲線が視線を奪い、肌の温度まで感じられそう…。
東雲うみ、究極の眼福ショットをお届け♪
【特別付録】「東雲うみ」クリアファイル
最終回！ 「進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生と仲良くなりたい～」（此ノ木よしる）がカラーで登場！
カラーつき「進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生と仲良くなりたい～」（此ノ木よしる）
大人気歳の差イチャラブコメディ、ついに万感の最終回！！
変女プロデュースで幸せいっぱいのプレ結婚式!
よみきり掲載！「メルヘンレストラン ３匹の子ブタ」（西造）がカラーで登場！
カラーつき「メルヘンレストラン ３匹の子ブタ」（西造）
新解釈のおとぎ話×グルメ物語♪
お客はみんな「童話の人」!?
【巻末グラビア】あゆの
【巻末グラビア】あゆの（撮影：岡本武志）
「隣にいたら…」そんな想像をかきたてる距離感。
コスプレじゃないあゆのが描く等身大の色気を感じて…。
【「ヤングアニマル」2025年19号】
●発売日：2025年9月26日（金）発売
●判型：B5判
●定価：510円（税込）
●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売
