最新コミックス発売直前!!!「3月のライオン」最新話掲載！『ヤングアニマル』19号 9月26日（金）発売！

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』19号を9月26日（金）に発売しました。

「３月のライオン」（羽海野チカ）が巻頭カラーで登場！

『ヤングアニマル』25年19号巻頭カラー「３月のライオン」（羽海野チカ）

三日月堂の一大事!? そのとき零は、ひなたは…？

コミックス最新18巻 通常版＆限定版は9月29日（月）発売！

ヤングアニマルコミックス「３月のライオン 通常版」（羽海野チカ）18巻

「３月のライオン」 18巻

■著者名： 羽海野チカ

■ISBNコード：9784592160281

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.9.29

獅子王戦への挑戦権を懸けたトーナメントは、

ついに零VS島田戦へ！

対局を前に、研究に没頭しすぎていた零…

三日月堂の屋台でおやつを売っていたひなたと、

久々の再会をして？

一方、対局の日も普段と変わらない朝を過ごす島田。

しかし、家を出る直前から小さなトラブルたちが積み重なっていき…

果たして定刻には間に合うのか!?

「じゃあ 始めようか」

師弟の一局が幕を開ける――

鐘の音は『ふるさと』を奏で鳴り響く。

ヤングアニマルコミックス「３月のライオン ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版」（羽海野チカ）18巻

「３月のライオン ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版」 18巻

■著者名： 羽海野チカ

■ISBNコード：9784592161387

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■価格：2860円（本体2600円＋税10%）

■発売日：2025.9.29

18巻の特装版は【アクリルスタンドフィギュア】付き★

零や川本家３姉妹、島田、二海堂……羽海野チカのキュートなデフォルメイラストで《12体》ものキャラクターを豪華描き下ろし!!

ミニサイズのキャラたちを並べて『３月のライオン』ワールドを卓上に再現できます。

飾って眺めて、ほっこり。お出かけ先に連れて行って、一緒に写真をパシャリ。楽しみ方いっぱい！

毎日が楽しくなる、ファン必携のグッズです♪

【表紙&巻頭グラビア&ふろく】東雲うみ

【巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）

美しいボディラインがフェチ心を刺激してやまない！

柔らかな曲線が視線を奪い、肌の温度まで感じられそう…。

東雲うみ、究極の眼福ショットをお届け♪

最終回！ 「進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生と仲良くなりたい～」（此ノ木よしる）がカラーで登場！

【特別付録】「東雲うみ」クリアファイルカラーつき「進撃のえろ子さん～変なお姉さんは男子高生と仲良くなりたい～」（此ノ木よしる）

大人気歳の差イチャラブコメディ、ついに万感の最終回！！

変女プロデュースで幸せいっぱいのプレ結婚式!

よみきり掲載！「メルヘンレストラン ３匹の子ブタ」（西造）がカラーで登場！

カラーつき「メルヘンレストラン ３匹の子ブタ」（西造）

新解釈のおとぎ話×グルメ物語♪

お客はみんな「童話の人」!?

【巻末グラビア】あゆの

【巻末グラビア】あゆの（撮影：岡本武志）

「隣にいたら…」そんな想像をかきたてる距離感。

コスプレじゃないあゆのが描く等身大の色気を感じて…。

【「ヤングアニマル」2025年19号】

●発売日：2025年9月26日（金）発売

●判型：B5判

●定価：510円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など