3Dプリント愛好家必見！アニーリング＆乾燥一体化「SUNLU E2」日本初登場～CAMPFIREにてクラウドファンディング開始、人気KOLレビュー動画も公開～
合同会社0＆13Dプリンタ市場で高い支持を得てきたSUNLUから、新製品「E2」が登場しました。
SUNLU (スンルー)
https://camp-fire.jp/projects/view/887943
E2は、最大110℃までの安定加熱によるフィラメント乾燥と、強度・耐熱性を高めるアニーリングを同時に行えるオールインワン機です。これまで別工程で行われていた前処理を効率化し、作品の精度と耐久性を大幅に向上させます。
CAMPFIRE上でのクラウドファンディング開始に伴い、日本のものづくり系YouTuberや3DプリントKOLによるレビュー動画も続々と公開予定。実際の使用例を動画でご覧いただけます。
製品特徴
110℃までの安定加熱：高温域でも均一な温度管理を実現
大容量設計：複数リールや大型フィラメントにも対応
アニーリング機能搭載：プリント品の強度・耐熱性を向上
直感的タッチ操作：初心者からプロまで扱いやすい設計
プロジェクトページ
https://camp-fire.jp/projects/view/887943
会社概要
SUNLU (スンルー)
3Dプリンター関連製品の設計・製造・販売を手掛けるグローバル企業。乾燥機・フィラメント・プリンタ本体など幅広いラインナップを展開し、世界中のユーザーに革新的なソリューションを提供しています。