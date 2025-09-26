【新キャンペーン発表】3名招待【紹介】で“基本料金が一生無料”!?

株式会社you me mobile

格安SIMサービスを展開する株式会社you me mobile（本社：東京都中央区）は、2025年9月より、画期的な招待【紹介】制キャンペーン「3名招待【紹介】で基本料金が一生無料」プランを正式にスタートいたしました。

本キャンペーンでは、you me mobileユーザーがご家族・ご友人・知人などを3名招待【紹介】することで、招待【紹介】者本人の基本料金が“一生無料”になる特典を提供。これまでの「2名招待【紹介】で6年間無料」キャンペーンをさらに進化させ、より多くの方に長期的な通信コスト削減のメリットを届けることを目指しています。

◆キャンペーン概要

対象者：you me mobileをご利用中の方

条件：招待【紹介】URL経由で3名が新規登録・利用継続

特典：招待【紹介】者の基本料金が一生無料に！

期間：先着50,000名限定（定員に達し次第終了）

◆you me mobileの特長

・docomo回線使用

・取り扱い商品：格安SIM、モバイルWi-Fiルーター、ひかり回線

・サポート体制：契約後も安心のコールセンター対応

・特許出願中の招待【紹介】制モデル：口コミ・紹介で広がる新しい通信のかたち

◆代表コメント

「“通信費ゼロ”という新しい選択肢を、より多くの方に届けたい。you me mobileは、ただの格安SIMではなく、“人と人のつながり”を価値に変えるサービスです。」 ― 株式会社you me mobile 代表取締役 久保谷亮太

お問い合わせ: キャンペーンやサービスの詳細は、公式サイトをご覧ください。

you me mobile 公式ページ

https://youme-mobile.com/