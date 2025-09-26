リユースPCのリングロー、「PC for Good ～未来とリユースをつなぐ募金～」不要なPCが、子どもたちの笑顔と地域の未来につながる。子ども食堂「ニシイケ食堂」との寄付連携開始

リングロー株式会社

IT機器のリユース事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、循環型社会の実現を目指す寄付プロジェクト「PC for Good ～未来へリユースをつなぐ募金～」の新たな取り組みとして、地域で子どもたちの食と居場所を支える「ニシイケ食堂」との提携を開始しました。本連携により、不要PCの査定評価額を同食堂に寄付し、子ども支援と環境配慮を両立させる新たな地域貢献モデルを展開します。

本プロジェクトは、家庭や企業に眠る使われなくなったPCを、ただの「ごみ」として処分するのではなく、リユースを通じて社会に還元することを目的としたSDGs実践型の取り組みです。

「モノを活かす」視点と「人を支える」視点を両立させ、子ども支援と環境配慮を同時に実現する寄付の新しいかたちを提案します。

■企業・団体の不要な廃棄PCが子供たちの未来につながる

「PC for Good ～未来へリユースをつなぐ募金～」は、不要になったパソコンを単なる再資源化にとどめず、社会的価値へと転換することを目的とした寄付型リユースプロジェクトです。

近年、衣料品や家具のリユースは一般化が進む一方で、IT機器、特にパソコンのリユース活用は依然として発展途上の分野です。本プロジェクトは、PCの査定評価額を子ども支援団体などに寄付することで、リユースが環境面のみならず教育支援や地域福祉にもつながる新たな社会貢献モデルです。

企業・団体が不要なPCを提供することで、電子廃棄物の削減やCO2排出抑制に貢献できるほか、査定額が子ども食堂への寄付として活用され、地域の子ども支援にも直結します。

■プロジェクト内の役割分担

「PC for Good」ロゴ

提携団体

・自団体の広報物、WEBサイト、SNS等で本プロジェクトのPR活動を実施

・地域社会や支援者への情報発信を担う

PC提供者・企業

・不要になったPCをリングローに提供

・電子廃棄物削減と社会貢献に参加

リングロー

・不要になったPCを回収し、専用ソフトにてデータ消去

※起動しない場合は物理破壊後、状態を査定

■提携先紹介「ニシイケ食堂」

2024年9月、池袋第三小学校区に「西池袋子ども食堂」としてスタートし、後に名称を「ニシイケ食堂」に改名。

2025年9月に1周年を迎えました。 開設当初は、地域で子どもを支援するボランティア団体と連携し、近隣に住むひとり親家庭の方を中心にお誘いしていました。

やがて、ご近所のお一人暮らしの方が訪れるようになり、さらに「お母さんの自由時間をつくりたい」とお父さんとお子さんが一緒に足を運ぶケースも増加。

現在では“子ども食堂”という枠を越え、子どもを介した「みんなの食堂」として、地域のさまざまな世代が集う場へと広がっています。運営はボランティアスタッフの協力を得ながら、月2回開催しています。

1周年記念、巻き寿司で豪華なお祝いの様子「ニシイケ食堂」代表：竹達さん●代表・竹達さんの想い

私の子どもが小学生だった頃、行き場のないお子さんがよく我が家に遊びに来ていました。しかし自分の子育てに必死だった当時は、気にかけながらも“おせっかい”を焼くまでには至らず、いつの間にかその子と縁が途切れてしまったのです。その後も「元気にしているだろうか」と思い出すたび、心に小さな後悔が残り続けていました。子育てが一段落した頃、ふと池袋第三小学校区には子ども食堂が一つもないことに気づきました。

「今度こそ、あの時できなかった“おせっかい”を形にしたい」――。その思いが背中を押し、「ニシイケ食堂」を始める決意をしました。

ボランティアの方にも恵まれ、1周年を迎えた「ニシイケ食堂」。利用者さんともかなり馴染み、子どもたちの成長を見させていただいています。これからも地域に根差した活動をしていけたらと思います。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



