【Recboo】11の採用手法を徹底比較！「採用チャネル選定マニュアル」を公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ・急成長企業向け中途採用支援サービス「Recboo」や、HR領域に特化したAIソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下ノックラーン）は、採用戦略に欠かせないチャネル選定のポイントを網羅的にまとめた「採用チャネル選定マニュアル」を公開しました。

公開背景

現代の採用市場は、少子高齢化に伴う労働人口の減少やDX推進による人材ニーズの変化が加速しており、1つのチャネルだけでは採用成果を上げづらい時代となっています。

しかし、採用チャネルの選定を誤れば「応募不足」「人材のミスマッチ」「採用の長期化」といった課題を招き、採用コストや期間のみならず、入社後の定着率や企業成長にまで大きく影響します。つまり、チャネル選定は企業にとって戦略的かつ重要な意思決定です。

ノックラーンはこれまでの採用支援実績をもとに、複数の手法を比較検討するための資料を作成しました。本資料が貴社の採用活動における有効な参考となり、より良い人材獲得につながれば幸いです。ぜひご活用ください。

資料の内容

資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp02_form

本資料では、主要な11の採用チャネルを徹底比較し、それぞれの特徴・メリット・デメリットを解説。さらに、ケース別に適したチャネルや注意点を提示し、実践的に活用できる構成としました。

主な内容

- 採用チャネル選定で抑えるべき項目- 採用チャネル比較表- 11の採用チャネルを徹底分析- 求人広告- 人材紹介- リファラル- ダイレクトリクルーティング- 転職フェア- 人材派遣- ヘッドハンティング- 自社採用イベント- ハローワーク- 企業ホームページ・オウンドメディア- SNS（ソーシャルリクルーティング）- ケース別おすすめチャネル組み合わせ例- 採用チャネル選定の注意点- 中途採用支援サービス「Recboo」のご紹介

ノックラーンは、採用戦略におけるチャネル選定の質を高め、企業が自社に最適な人材と出会えるよう支援を続けてまいります。

今後も実務に役立つ情報発信を強化するとともに、自社サービス「Recboo」を通じてスタートアップをはじめとする企業の採用活動を後押ししていきます。

資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp02_form

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

本プレスリリースに関するお問い合わせ

取材依頼や業務提携、導入相談などに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://recboo.com/contact

メールアドレス：info@knocklearn.com