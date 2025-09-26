【人事・経営層向け】好評発売中の書籍「マンガでわかる360度評価」のプレゼントキャンペーン開始

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げ、HRサーベイクラウドサービスを運営する株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、人事施策「360度評価」の”正しい活用方法”について全編マンガで徹底解説した書籍「マンガでわかる360度評価」のプレゼントキャンペーンを開始いたしましたので、お知らせいたします。応募フォームから応募いただいた方の中から毎月抽選100名、もしくは当社の公式Facebookをフォロー、または公式Xアカウントからの発信をリポストしていただいた方の中から毎月抽選で50名様に書籍を1冊プレゼントいたします。

詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。 https://www.cbase.co.jp/360manga/

「マンガでわかる360度評価」とは？

人材育成や組織開発の目的で多くの企業が導入する「360度評価」ですが、その効果的な活用が実際に行われている企業はあまり多くありません。そこで、年間10万人以上の360度評価を支援し、企業での活用をあらゆる面で支援するシーベースがその活用法をわかりやすくマンガで解説しました。経営者はもちろん、人事や事業企画、次世代リーダーとなる皆さま必読の内容となっています。

8月19日の発売以降、多くの方々から反響をいただいており、書籍レビューでは「堅苦しい内容だが、マンガを通じて理解しやすくなっている」「360度評価施策の導入前検討にはもちろん、すでに導入している企業におけるさらなる活用にも役立つ」などのお声をいただいています。

360度評価を単なる「評価」ではなく、周囲からのフィードバックを“成長のギフト”として活かす方法をマンガで解説。上司・同僚・部下など多様な視点から得た声をもとに、自分の強みや改善点を理解し、行動変容や職場環境改善につなげる具体的ステップを紹介。忖度や個人攻撃といった失敗例も交え、正しい準備・説明・対話・習慣化までを体系的に描いています。初めての導入から定着化までをどなたにも分かりやすく解説しています。

「散々研修を行ってもうまくいかない」「働く環境の変化で新たな課題が山積み」など、企業の経営や人事担当の方々は常に組織開発や人材育成、次世代マネジメント育成に頭を悩ませている状況です。その活用方法を知ることで人と組織に良い影響をもたらすことができる360度評価施策について、この書籍を通じて理解を深め、ぜひ現場で実践いただきたいです。

書籍プレゼントキャンペーン概要

日頃のご愛顧に感謝を込めて弊社出版の書籍を毎月抽選でプレゼントいたします。応募方法は2種類ありますので、どなたでも簡単にご応募いただけます。ぜひこの機会にお申し込みください。

＜フォームから応募＞

・応募方法

下記URLのフォームから応募いただく

https://www.cbase.co.jp/360manga/#apply

・当選人数

毎月 100名様

＜公式SNSフォローまたはリポストで応募＞

・応募方法

公式Facebookをフォロー、または公式Xアカウントからの発信をリポストいただく

公式Facebook https://www.facebook.com/cbase.co.jp/

公式X https://x.com/CBASE_hr

・当選人数

毎月 50名様

＜共通＞

・応募期間

2025年 9月1日 (月) ～ 2026年3月31日(火)

・プレゼント内容

書籍 1冊

・発送時期

翌月上旬予定

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

書籍概要

タイトル：「マンガでわかる360度評価」

著者：株式会社シーベース

発売日：2025年8月19日（火）

定価：1,650円（税抜）

ページ数：278

出版社：シーベース

ご購入方法：全国の書店・オンライン書店等（一部除く）にてお買い求めいただけます。

お問い合わせ先

サービスの導入・お問合せに関しては、下記フォーム、もしくはメールにてお問い合わせください。

URL：https://www.cbase.co.jp/contact/

Email：web_marketing@cbase.co.jp

今後も当社は「CBASE 360°」を通じて、さまざまな企業・組織のチーム力向上に貢献してまいります。

「CBASE 360° 」シリーズについて https://www.cbase.co.jp/

「CBASE 360°」（https://www.cbase.co.jp/cbase360/）は、業界トップクラスの導入実績を誇り、リピート率95％、年間回答人数約80万人以上が利用するクラウド型の360度評価システムです。360度評価は、一緒に働く他者からのフィードバックのため納得性が高く、本人に“気づき”を与える上で効果的な組織開発、人材育成の手法として有効とされ、多くの企業、組織で活用いただいています。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供