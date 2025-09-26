ゼットスケーラー、東京にて「Zenith Live ’25 Tokyo」を開催　 AI脅威にはAIで立ち向かう、“Zero Trust + AI”による未来セキュリティを体現

ゼットスケーラー株式会社

クラウドセキュリティ業界を牽引するZscaler（本社：米国カリフォルニア州、以下 ゼットスケーラー、https://www.zscaler.com/jp(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zscaler.com%2Fjp&data=05%7C02%7CYuko.Sato%40edelman.com%7Cce9fb8b4a0fb4590f44808ddf98011e7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C638941050674500367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=syRdX2AomDhTOa1rnEGBVlQ2BQMQ5%2BdYWfGrgUVUrDg%3D&reserved=0)）の日本法人ゼットスケーラー株式会社は、「Zenith Live ’25 Tokyo」を2025年9月19日に東京で開催しました。このイベントは、ゼットスケーラーが年次で開催するものであり、昨年から大幅に規模拡大。約1,400名の来場者を迎え、成功裏に終了しました。

基調講演では、「AI時代を生き抜く力を。Zero Trust + AIで新たな未来へ」をテーマに、AIとセキュリティの融合を強調したプレゼンテーションが行われました。インターネット、クラウドに続く大きな技術革新の波としてAIを位置づけ、特に生成AIやエージェント型AIの普及に伴うデータ漏洩リスクに警鐘を鳴らしました。実際にZscalerは420万件以上のAI関連データ漏洩を阻止しており、日本は世界第5位のAI利用率ながら、ChatGPTやCopilotなどからの漏洩が多いと指摘しました。Zscalerは「保護・シンプル化・変革」を軸に、常に稼働するサービス、顧客成果の最大化、そしてゼロトラストとAIを融合させた新しいセキュリティ運用の重要性を話しました。また、ZscalerはゼロトラストとAIの統合プラットフォームによって、コスト削減やリスク軽減、ビジネス俊敏性の向上を実現し、2万ユーザー規模の企業で3年間に約2,950万ドルの削減効果があると強調しました。

午後には、テクニカルセッション、運用の失敗・成功の事例紹介、設計上の盲点に焦点を当てたものや、AIを活用したSOC業務の自動化など、実務者にとって即効性のあるプログラムも多数提供されました。

本イベントの講演内容については、後日オンデマンドによって配信予定です

■2025年度「ゼットスケーラーパートナーアワード」受賞企業を発表

ゼットスケーラーパートナーアワードは、ゼットスケーラーのゼロトラストセキュリティプラットフォームの拡大に寄与し、顧客のデジタル変革やセキュリティ強化に大きく貢献したパートナー企業を表彰するものです。これらの賞は、Zscalerが構築した強固なパートナーシップの証であり、革新的なソリューションを継続的に提供し、顧客中心の成果を達成することを可能にしています。



詳細はこちら https://www.zscaler.com/jp/press/zscaler-announces-partner-awards-2025

Zscalerについて

Zscalerはより効率的で、俊敏性や回復性に優れたセキュアなデジタル トランスフォーメーションを加速しています。Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームは、ユーザー、デバイス、アプリケーションをどこからでも安全に接続させることで、数多くのお客様をサイバー攻撃や情報漏洩から保護しています。世界160拠点以上のデータ センターに分散されたSASEベースのZero Trust Exchange(TM)は、世界最大のインライン型クラウド セキュリティ プラットフォームです。