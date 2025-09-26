札幌市長による官民対話事業「Meet for the Next 2025」第２回対話者募集中！

札幌市

新しい「官民連携」を共に創っていくため、札幌市長がさまざまな企業・団体の代表者等と意見交換を行う官民対話事業「Meet for the Next 2025」。８月に行った第１回に続き、現在、第２回の参加エントリーを受付中です！

札幌市のまちづくりの現状・課題に対して、皆様の事業や活動を通じて、後押しいただけることや、これから札幌市と連携（協働）したいことを秋元市長と直接意見交換しませんか？

【第２回】 令和７年12月11日(木)13:30～15:00の90分

【対象者】 札幌市との連携（協働）に関心のある企業・団体の代表者

【申込期間・方法】令和７年10月31日(金)までに、ホームページの申し込みフォームから。

申込みいただいた方の中から、申込時にご記入いただく「当日に話したいこと」の内容を基に、「市政課題との関連性」及び「札幌市との連携の可能性」等を総合的に勘案し、5人程度の参加者を選考いたします。

札幌の未来をつくるために皆様のご提案をお聞かせください。

詳細は添付チラシまたはホームページをご覧ください。

https://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/meet_for/2025/kanmintaiwa01.html

問い合わせMail：koe.kiku@city.sapporo.jp