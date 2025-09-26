UPSIDER¡¢µÕ¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¿·Ï¢ºÜ¡Ö#µÕ¶¤âÇ®¶¸¡×¤ò³«»Ï
¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¾ë Å°¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯¿®´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö#µÕ¶¤âÇ®¶¸¡×¥·¥êー¥º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¶ìÇº¤äºÃÀÞ¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤ÇÆÀ¤¿À®Ä¹¤ä¿®Íê¤ÎÊª¸ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯2·î¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥«ー¥É»ö¶ÈÉôCTO¤òÌ³¤á¤ëÁáºäÎÃ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
- Âè1ÃÆ µ»öURL¡§https://note.com/upsider_inc/n/n50a320d7f26a
¿·¤¿¤ÊÏ¢ºÜ´ë²è¥·¥êー¥º¡Ö#µÕ¶¤âÇ®¶¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö#µÕ¶¤âÇ®¶¸¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー¤Î¡È¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¿Ê¤¹¤ë»Ñ¡É¤òÅÁ¤¨¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¤Ç¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë³ëÆ£¤ä¼ºÇÔ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÎÈ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼ÒÆâ³°¤Ë¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Á°¿¦¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥êー¥É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢Åö¼Ò¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤¿ÁáºäÎÃ¡Ê¸½¡¦¥«ー¥É»ö¶ÈÉôCTO¡Ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ááºä¤Ï¡¢Æþ¼ÒÅö½é¤Ï¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ë¶ìÇº¤¹¤ëÆü¡¹¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¿®ÍêÃù¶â¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡ÖPRESIDENT CARD¡×¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¥«ー¥É»ö¶ÈÉôCTO¤Ø¤È½¢Ç¤¡£µÕ¶¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»öÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÈ¯¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¤Îµ°À×¤ò¼Ò³°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ËÄ©Àï¼Ô¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆþ¼Ò¥¨¥ó¥È¥êー¥·¥êー¥º¡ä
¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äÄ©Àï¤ÎÇØ·Ê¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ëµ»ö¡£ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¼Ò¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ëÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- URL¡§https://note.com/upsider_inc/m/m79b2009e3f2f
¡ã»¨ÃÌPodcast¡ÖUPSIDER B-SIDE¡×¡ä
Ëè²ó1Ì¾¤Î¼Ò°÷¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢PR¥Áー¥à¤¬¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÄ©Àï¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î²á¤´¤·Êý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¡×¤òÅÁ¤¨¤ë²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Îã) #7 ¿·µ¬»ö¶ÈEM ÌøèßÀ»¿Í¤ÎB-SIDE - ·×²èÀ¤È¡È¥Î¥ê¡É¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡§https://open.spotify.com/episode/1Xka35woKglDhseOnpeFcp?si=b9e7fc872a5e4cf9
¡ã´ë²èµ»ö¥·¥êー¥º¡ä
Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Æー¥Þ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ëµ»ö¡£ÆÃÄê¤Î¿¦¼ï¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÉÁ¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»ÑÀª¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Îã) ¶âÍ»ÃÎ¼±¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·Ð±Ä¼Ô¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¡§https://note.com/upsider_inc/n/neb0585262d98
¡ãTHE MONTHLY NEWS¡ä
Ëè·î¤Î¼çÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤änoteµ»ö¡¢Tech¥Ö¥í¥°¡¢Podcast¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä¤ËÀ°Íý¤·¡¢¼Ò³°¤ÎÊý¡¹¤ËUPSIDER¤ÎÆ°¤¤òÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Îã) THE MONTHLY NEWS 2025Ç¯8·î¹æ¡§https://note.com/upsider_inc/n/ndd046541bef5
¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÈ¯¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥·¥êー¥º¡Ö#µÕ¶¤âÇ®¶¸¡×¤Ç¤Ï¡¢µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼Ò°÷¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢Åö¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤µ¤é¤ËÎ©ÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDER¤Ï¡¢¡ÖÄ©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢AI¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÍ»¡¦·Ð±Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢»ñ¶â·«¤ê¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉéÃ´¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Åö¼Ò¤ÏÆÈ¼«¤ÎAIÍ¿¿®¥â¥Ç¥ë¤È¼«Æ°²½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ë´ë¶È¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤ÂåË¡¿Í¥«ー¥É¡ÖUPSIDER¡×¡ÊÎß·×·èºÑ³Û6,500²¯±ß°Ê¾å¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
- ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö»ÙÊ§¤¤.com¡×¡ÊÎß·×·èºÑ³Û1,000²¯±ß°Ê¾å¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
- ·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¤ÎË¡¿Í¥«ー¥É¡ÖPRESIDENT CARD¡×
- ·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±·ÐÍý´ÝÅê¤²¥µー¥Ó¥¹¡ÖUPSIDER AI·ÐÍý¡×
- ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¥°¥íー¥¹¥Ç¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖUPSIDER BLUE DREAM Fund¡×¡ÊÎß·×ÂßÉÕ130²¯±ßÄ¶¡¢2025Ç¯5·îËö»þÅÀ¡Ë
- Ë¡¿Í¥«ー¥É´ðÈ×¤Î³°ÉôÄó¶¡
2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÁ´¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ò¿ô¤Ï80,000¼Ò¤òÆÍÇË¡£Ë¡¿Í¥«ー¥É¡ÖUPSIDER¡×¤ÎÎß·×Í¿¿®ÏÈ¤Ï4.2Ãû±ß°Ê¾å¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢AI¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö1.1²¯·ï°Ê¾å¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤Î¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¡¦ÂåÂØ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡Ç½¤òÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¡¦Äó¶¡²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍÑ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¶âÍ»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë´ë¶È¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
