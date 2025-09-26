300年以上の伝統と熱気がここに！今年、祭禮年番長を務める中北町のだんじりに密着！岸和田だんじり祭2025

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

300年を超える長い歴史と伝統を誇る岸和田だんじり祭。少子化の危機を乗り越えるべく、今年も祭禮三原則「自主運営」「自主規制」「自主警備」を守りながら、次世代へと想いを受け継いでいきます。

2025年は祭禮年番長を務める“中北町”を中心に、熱気と興奮に包まれる岸和田だんじり祭を徹底密着しました！

限界を超えろ！ 若き精鋭、中北町青年団に密着

約4トンものだんじりをひく「エンジン役」として活躍するのは、若手主体の青年団。団長は大手ハウスメーカー勤務のクールな青年。しかし、一度お祭りのスイッチが入れば、熱血魂が爆発。

団員たちを鼓舞することで、精鋭集団へと導きます。若者たちの汗が輝く瞬間をお見逃しなく！

伝統を支えた舵取り役コンビの“ラストラン”

だんじりの要ともいえる舵取り役の前梃子（まえてこ）。これまで務めてきた中北町のコンビが今年で引退を迎えます。経験と技を駆使した見事な連携で、祭を支えてきた彼らの“ラストラン”に密着！

さらに、若手へと「技術」と「想い」を受け継ぐ姿もお届けします。

初の試み！体験型だんじりツアー始動！

今年、岸和田だんじり祭が新たな挑戦をスタート！これまでは地元関係者しか参加できなかった岸和田だんじり祭。今年は一般観光客が参加できる「体験型だんじりツアー」の試験運用が行われました。

少子高齢化でだんじりの担い手が減る中、将来の担い手を増やしたいという願いが込められた企画でした。

だんじりとともに走ることで、祭の一体感を肌で感じられ、参加者からも称賛の声が！観光客にとって特別な思い出を残すことができました。さらに、祭運営の課題である熱中症対策、保険、警備にかかる費用の削減にも貢献しました。

迫力満点の岸和田だんじり祭、その受け継がれる伝統と新しい挑戦。

今年も白熱した岸和田だんじり祭の様子をお見逃しなく！

番組情報

【番組名】「岸和田だんじり祭2025 次世代へ襷を繋げ！」

【放送日時】9月27日（土）午前11:57～12:57放送

【HP】 https://www.tv-osaka.co.jp/sp/danjiri2025/