２０２５（令和７）年１１月８日（土）豊橋で介護予防大会　介護予防の取り組み発表、料理研究家村上さんの講演も

豊橋市

豊橋市は２０２５年１１月８日（土）、市公会堂（豊橋市八町通ニ丁目２２）で「第７回豊橋介護予防大会」を開催します。市内で介護予防に取り組む高齢者グループの紹介のほか、生き生き輝く８３歳の料理研究家、村上祥子（むらかみさちこ）さんの講演会もあります。申し込みは１０月１日（水）からです。ぜひご参加ください。

大会は午後１時半から午後３時まで、「よく食べ よく動き 元気はつらつ介護予防」をテーマに行われます。

第１部で介護予防に取り組む高齢者グループが、介護予防につながる活動を始めたきっかけや楽しみ、効果などについて発表します。

第２部は村上さんの講演会です。「超かんたんレンチンごはん」や「おひとりさまごはん」など電子レンジ調理でおなじみの村上さんが、「人生１００年時代 ちゃんと食べて ちゃんと生きる」を演題に話します。食の大切さや栄養など、介護予防につながった自身の経験談、健康の秘訣を聴くことができます。

大会では、豊橋市が高齢者の健康づくり、介護予防を目的につくった「ええじゃないか豊橋 ほの国体操」の体験ができます。

また、開演前の午後１２時４５分から午後１時１５分まで、会場１階で希望者に血圧測定などをする「健康チェックコーナー」が設けられます。

村上祥子さんプロフィール（２０２５年６月１日現在）

料理研究家、管理栄養士。公立大学法人福岡女子大学客員教授。

糖尿病患者が在宅でできる治療食の開発で、油控えめでも１人分でも短時間でおいしく調理できる電子レンジに着目。以来、研さんを重ね、電子レンジ調理の第一人者に。

数多くの本を出版し、テレビ出演も多数。これまでに出版した単行本は５９７冊、出版部数は１３０２万部（２０２５年６月１日現在）にのり、活躍中。

参加申し込みは２０２５（令和７）年１０月１日（水）から

大会への参加申し込みは１０月１日（水）から始まります。定員は先着６００人。参加賞も用意されています。

豊橋市役所長寿介護課で電話（平日午前８時半～午後５時１５分、０５３２―５１―２３３９）か、ＦＡＸ（０５３２―５６―３８１０）で受け付けます。市のホームページ「介護予防大会申し込みフォーム」からも申し込みができます。