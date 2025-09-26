¿·³ã¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥²ー¥à¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢£å¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡§Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤äµþÅÔÉÜÃÎ»öÇÕ¤Ê¤É¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÌÜ»Ø¤¹¡ª
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö¥²ー¥à¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿ÈÂÎÃÎ¤Î¸þ¾å¡¦À¤Âå´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ë¥â¥Ç¥ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤äµþÅÔÉÜÃÎ»öÇÕ¤Ê¤É¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Êµ»öºîÀ®Æü¡§2025Ç¯£··î£²£´Æü¡Ë
¿·³ã¸©²ÃÌÐ»Ô»ÔÌò½ê
¡Ú¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤È¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥Ä¡Û
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ·ò¹¯¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤È¤·¤ÆÁ´¸©¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥àÉáµÚ»ö¶È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥²ー¥àÀìÍÑµ¡¤Ç¤¢¤ëNintendo Switch¤ò³èÍÑ¤·Nintendo Sports¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ£³£¸Ç¯¡¢ÃÏ°è¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿60ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¼«¼çÅª¤ÊÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Î²ñ°÷¿ô¤Ï12,000Ì¾¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¼÷Ì¿²ð¸îÍ½ËÉ¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¤µª¡×¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤¿¤Ê³èÆ°Å¸³«¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÇÀ¸¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈÀ©ÅÙ¡¦»Üºö¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥à¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢
¡¦Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¤Ê¤É¤Ç¤âÄó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¡¦¿ÈÂÎÃÎ¤Î°Ý»ý¸þ¾å
¡¦¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¡¦ÀïÎ¬¤Ê¤É¹Í°ÆÎÏ¡¦»×¹ÍÇ½ÎÏ¤Î³èÀ²½
¡¡¡¦Â¹À¤Âå¤È¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÀ¤Âå´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·ÁÀ®
¡¡¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Î¥¤ì¤ÎËÉ»ß¡¦³èÀ²½
¤Ê¤É¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢GeeSportsËüÇî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ÖGeeSportsÂç²ñ¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ä¡¢
µþÅÔe¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔÉÜÃÎ»öÇÕ¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Ç¤ÎÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Ìò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿Æ°¤¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Áー¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í°ì¿Í¤Ç¥²ー¥à¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¥³¥ß¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î¸ÉÆÈ²½¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¹À¤Âå¤È¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ÖGeeSportsÂç²ñ¡×¡Û
¡¡¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢£å¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GeeSportsËüÇî¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡ÖGeeSportsÂç²ñ¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¿ÍÂÐ£³¿Í¤Ç¡¢¥é¥¸¥³¥ó´¶³Ð¤ÇÀïÆ®µ¡¤äÀï¼Ö¤òÁàºî¤·¤ÆÁê¼ê¤ÎµòÅÀ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°·Á¼°¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢£³¿Í¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µðÂç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¹çÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢£³¿Í¤¬Æ±¤¸Áàºî¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤·¤¿¤ê¹¶·â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢£³¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âé¸ïÌ£¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·³ã¸©¤«¤é¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ ²ÃÌÐ»ÔÏ·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¤Î£¶£µºÐ°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£··î£±£·Æü¡ÊÌÚÍË¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¸©²ÃÌÐ»ÔÏ·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¡¿²ÃÌÐ»ÔÌò½êÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖGeeSportsÂç²ñ¡×¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Áー¥à¸þ¤±¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ä¶´ÊÃ±Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ò½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤Æ¥·¥Ë¥¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¥³¥á¥ó¥È¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ¡¡»öÌ³¶ÉÄ¹¡¡ÅÄ´¬¡¡¹áÉÄ
Ï·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Î³èÌö¤Î¾ì¤äÂ¿À¤Âå¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢
ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë£å¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¡¿·³ã¸©Ï·¿Í¥¯¥é¥ÖÏ¢¹ç²ñ
¡¡½êºßÃÏ¡§¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¾å½ê2-2-2
¡¡²ñÄ¹¡§ÉÚÂô Å¯
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¿·³ã¸©¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ç¡¢·ò¹¯¤ÇÀ¸¤¤¬¤¤¤ËËþ¤Á¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¤¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¡¦À¸¤¤¬¤¤ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤ÎÃæ³ËÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§¡¡https://niigata-rouren.com/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó£å¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊJeSA)
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ£±-£²£²-£±£±
¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡§ÈøÊý¡¡Àâ
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼ç¤ËÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢¡Ö¥²ー¥à¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö£å¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¡¦½¢Ï«»Ù±ç¡¢£å¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿·ÑÂ³Åª»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤ÎÁÏÀ¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§¡¡https://www.JeSports.or.jp/
¡ãËÜ¥Ë¥åー¥¹µ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡ä
¡ö¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë£å¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²èÌÌ¤äe¥¹¥Ýー¥Äµ¡´ïÎà¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦À½ÉÊÌ¾¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦É¸¡¦¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ï³Æ¼Ò¤Ë¸¢Íø¤¬µ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¡öµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢µ»öºîÀ®Æü¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¡¢¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó£å¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊJeSA)¡¡»öÌ³¶É
¡¡¡¡senior@jesports.or.jp
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï
¡¡¡¡https://www.jesports.or.jp/toiawase.html