「ヤマワケエステート」サービス開始２周年を記念し、 総額300万円相当の豪華キャンペーンを実施

ヤマワケエステート株式会社

不動産クラウドファンディングサービスを提供するヤマワケエステート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：梅本 拓磨、以下「当社」）は、2025年9月26日をもってサービス開始から2周年を迎えました。これまで支えてくださった投資家の方々へ、感謝の気持ちを込めて「2周年記念感謝キャンペーン」を2025年9月1日から実施中です。

投資額やご利用状況に応じて、抽選で豪華プレゼントをご用意しております。

サービス開始から2年間の歩み

当社は、不動産クラウドファンディングプラットフォームとして、サービス開始から着々と成長を遂げております。

2025年6月末までに累計117件の償還を実現し、累計償還金額は約220億円を突破。

会員数は3万人を超え、不動産投資クラウドファンディング市場調査では【平均想定利回り(税引前)】と【募集ファンド数】はトップの評価をいただいております。※1（2024年4月期時点）

※1 2024年4月期 _不動産投資クラウドファンディングサービスにおける市場調査

調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

豊富なプロジェクト 次世代ファンドへの挑戦

ヤマワケエステートでは、投資スタイルに合わせて選べる、多彩な不動産・地域を対象としたファンドを揃えています。従来の不動産案件に加え、エネルギーインフラを支える新しいファンドにも挑戦しています。協力企業と共に、再生可能エネルギー拡大で注目される「系統用蓄電池用地ファンド」を展開。

持続可能な社会に不可欠な「電力の安定化」を前進させるプロジェクトを、投資家の皆さまと共に推進してまいります。

感謝の気持ちをこめた豪華キャンペーンを実施中！

キャンペーン概要

▪️対象期間

2025年9月1日（月）～2025年11月30日（日）

▪️キャンペーン内容

本キャンペーンの対象は、キャンペーン期間中にファンドへ投資いただいた方、または1年以上サービスをご利用いただき（2024年9月25日までに会員登録が完了）、サービス利用開始から本キャンペーン終了時までに累計100万円以上を投資いただいている方が対象となります。また、自動エントリーとなります。

【 キャンペーン期間中にファンドへ投資いただいた方限定 】

※選べるグルメギフト、選べる家電ギフトはカタログギフトとしてご案内を予定しております。



【 1年以上サービスを利用いただいている方限定 】

※本登録が2024年9月25日までに完了している方

キャンペーンの詳細はこちら

https://yamawake-estate.jp/announcements/376



こうして2周年を迎えることができましたのも、日頃よりご利用いただいている投資家の皆さまのおかげと心より感謝申し上げます。今後も当社は、投資家の皆さまにご満足いただけるプラットフォームを目指し、ガバナンスの強化と信頼性の向上に努めてまいります。

・不動産クラウドファンディング「ヤマワケエステート」とは

「ヤマワケエステート」は、WeCapital株式会社の100％子会社であり、宅地建物取引業者であるヤマワケエステート株式会社が運営する、不動産クラウドファンディングプラットフォームです。

不動産特定共同事業法（第1号・第2号）に則り、ヤマワケエステート株式会社が土地やビルなどの不動産物件を取得または賃貸借等して運用し、得られた利益の一部を投資家に配当として還元いたします。

※投資対象の状況や市況等により、想定通りの配当が行われず元本が毀損するリスクが存在します。

各商品の手数料やリスクについては、商品ごとに異なるため、当該商品に係る契約成立前交付書面や個別の契約書等の資料をご覧いただいた上、最終的な投資決定は、ご自身の判断と責任において行うようにお願いいたします。

◆ヤマワケエステート公式サイト：https://yamawake-estate.jp/

ヤマワケエステート株式会社

住所：大阪府大阪市中央区安土町2-2-15 ハウザー堺筋本町駅前ビル7F

電話番号： 050-3662-7301

代表取締役：梅本 拓磨

業務管理者：上川 健治

登録番号：不動産特定共同事業 大阪府知事 第19号

不動産特定共同事業の種別 第1号事業・第2号事業

宅地建物取引業免許 大阪府知事（1）62854号

加入団体：公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会

ご留意事項

・当社ヤマワケエステート株式会社が運営する「ヤマワケエステート」で取り扱う商品は、元本が保証されているものではなく、投資対象となる匿名組合財産の価値の低下等により、お客様が出資した元本に損失が生じる可能性があります。

・当社ではお取引口座の開設及び維持に係る手数料等はございません。ただし、お客様が当社の指定する専用口座に対し入金する際の振込手数料は、お客様のご負担となります。実際の送金手数料については、ご利用の金融機関にてご確認ください。

・各商品の保有期間中、お客様には各商品の所定の手数料及び運営にかかる費用等を間接的にご負担いただきます。これらは商品によって異なる可能性がありますので表示することができません。

・当社が取り扱う商品は、保有期間中、原則として解約を行うことはできません。

ただし、契約成立前交付書面等に基づきお客様との匿名組合契約が解除となる場合、契約解除に伴う手数料をお支払いいただきます。詳細はファンドページ及び投資家交付書面等でご確認ください。

・締結いただく契約は、当社との間で締結する匿名組合契約となり、不動産特定共同事業法第2条第3項第2号に掲げる不動産特定共同事業契約となります。

・各商品に係る手数料並びにリスク等の内容や性質は、投資対象によって異なります。実際に投資をされる際は、各商品のファンドページ、重要事項説明書等の投資家交付書面の内容を十分にご確認、ご理解の上、ご自身の判断と責任によりお申し込みください。