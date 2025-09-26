【メンズにも人気のカールドライヤー】使い方次第で、流す、髪のボリュームアップ、ふわっと自然な前髪など、スタイリング幅が広がる!

Areti株式会社アタッチメントを付け替えると3通りの使い方ができるスリムな「ボリュームスタイラー」。ロングヘアだけではなく、ボブやショートヘアにも最適。

家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）はオフィシャルサイトにて、9月25日よりブラシドライヤー「ボリュームスタイラー（d1710IDG）」の期間限定セールを実施中。

メンズ必見! カールドライヤーの使い方

トップや前髪をふんわりさせたいときにもカールドライヤーが大活躍。

ブラシが一体化しているため、髪を乾かしながらスタイリングができるカールドライヤー。ボブやロングヘアをふんわり仕上げるだけではなく、短くて寝癖が付きやすいメンズの髪にも最適なツールです。今回はアレンジしにくいメンズの髪に自然なボリュームを出すカールドライヤーの使い方をご紹介します。

【カールドライヤーを使いこなす3step】

step1 タオルドライ

ゴシゴシするのは厳禁! 頭皮の水分を吸わせるようにタオルを当て、毛先はタオルでやさしく挟みます。

step2 根元から乾かす

温風&強風で根元をメインに乾かします。

step3 ボリュームアップ

髪の根元にブラシを入れ、弱～中風で髪を持ち上げるように乾かします。毛先は内側に巻き込むようにカールを付けます。

カールドライヤーの注目すべきポイントとは?

豚毛のロールブラシは短い髪も逃がさず、程よくテンションをかけることができる。

毛先までクセを付けるなら、しっかり髪をキャッチする素材がベスト。目が細かい獣毛とナイロンをミックスしたブラシなら髪をしっかりつかみながらツヤを出してくれます。特に天然素材の豚毛を使ったタイプならこんなメリットがあります。



自然なツヤがアップ

皮脂を髪全体に行き渡らせ、ホコリを落としながら自然なツヤを引き出します。

静電気を抑制

天然毛に含まれる油分が静電気の発生を抑えます。

髪がまとまる

髪のキューティクルを整え、広がりやすい髪を落ち着かせる効果も。

頭皮に優しい

適度な柔らかさがあり、心地いい刺激を与えます。

この1本でボリュームアップもダウンも簡単

アレティのカールドライヤー「ボリュームスタイラー」は最大風速10.5m／sでパワフルな風を根元に届けます。

・カールを作るときに便利な豚毛を使った“ロールブラシ”

・根元を起こしてボリュームアップさせる“ホットハンド”

・髪の絡まりをほぐしてストレートを作る“デタングルブラシ”

3つのアタッチメントがセットになったアレティのカールドライヤー。セラミックが放出する遠赤外線で頭皮を健やかに保ちながら、簡単にサロンのような仕上がりのセルフブローを実現できます。



しかも、手を添えながらブラッシング感覚で使え、ヘアアイロンは苦手という方でも、一度使うと手放せなくなるはず! 寝癖を簡単に直したい、ペタンコになりやすい後頭部をスタイリングしたい、毛先をワンカールさせたいという方におすすめです。

3段階の風量は直感的に調節できるシンプルなデザイン。

風量は3段階で調節でき、弱風で仕上げたい前髪などもコツは不要。ヘアアイロンを使う前の毛流れを整える際にも役立ち、幅広い世代に選ばれているのでギフトとしても喜ばれています。

ストレートも、根元の立ち上げやカールも得意なアレティのボリュームスタイラー。握りやすいスリムな設計で男女共に人気。オフィシャルサイトで期間限定セールを実施中

Volume Styler 地肌ケア ブラシ ドライヤー（d1710IDG）

\10,800円→今なら\8,980

期間：～9月29日（月）17:59

・3つのアタッチメント

・ピュアセラミックが遠赤外線を放出

・3段階の風量調整

・断線しにくい360度回転コード

詳細を見る :https://areti.jp/products/d1710idg