【ORICO】新品発売！HDDケース 2台 24TB*2 9728C3 特別割引キャンペーン - 割引後 5599円
ORICOのHDDケースは、高性能で信頼性の高いデータ保存ソリューションを提供し、特に大容量のデータを取り扱う方に最適です。最大48TBの容量に対応し、映像制作や写真編集、ビジネスでの大量データ管理、さらには個人のバックアップ用途にも幅広く活用できます。
製品の特徴
【シンプルかつスタイリッシュ】
プッシュオープン式 HDD ケースとプッシュオン方式の HDD 取り付け設計により、複数のベイを数秒で手軽に扱えます。スタイリッシュでコンパクト、かつモダンな外観は、実用性と美学を融合させ、日常生活やデスクトップ空間にモダンで洗練された雰囲気を添えます。
【大容量ストレージ拡張機能】
このハードディスクケースは 2.5/3.5 インチ SATA I・II・III 規格のハードディスクドライブに対応し、単体 HDD の最大容量は 24TB、2 ベイ仕様の場合は合計最大 48TB まで利用可能です。急速に増えるデータにもスムーズに対応し、どんな大容量ストレージニーズにも応えられます。
【高速データ転送】
USB3.1 Gen1 の 5Gbps 転送速度に対応し、実測では 260MB / 秒の読み書き速度を実現します。1GB の大容量ファイルも瞬時に転送でき、仕事、勉強、映画鑑賞、ゲームなど、様々なシーンでスムーズな使用体験を確保します。1 台の外付けハードディスクケースで多様なニーズに対応できます。
【広範な互換性】
この 3.5 インチ HDD ケースには USB C 2-in-1 データケーブルが付属しているため、Windows や Mac OS を搭載した様々なデバイスに容易に接続できます。プラグアンドプレイ機能により、データの集中保管やバックアップ管理のための個人データベースを簡単に構築できます。
【高い安定性と耐久性】
シャーシに 60mm ファンを搭載することで放熱効果を最適化し、12V/4A 電源を採用しているため、複数の HDD の同時読み書きにも対応可能です。HDD ケースの安全性を向上させるとともに、機器の安定した動作と長寿命化を実現します。
【キャンペーン情報】
商品URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHGTJJ37(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHGTJJ37)
クーポンコード：ORICO9728
割引率：20%クーポン+10%割引コード
終了日：2025-10-11 23:59JST
元の価格：7,999円
割引後の価格：5,599円
【製品に関するお問い合わせ】
会社名：オリコジャパン株式会社
E-mail：oricoglobal@orico.cc
公式サイト：https://orico.global/
X(元Twitter)：https://x.com/oricoofficial_
instagram：https://www.instagram.com/oricoofficial.global
LINK：https://linktr.ee/Oricoglobalcc