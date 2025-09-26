最先端フォトステッカープリンター Liene「PixCut S1」、東京ビッグサイト「GOOD LIFE フェア 2025」やTokyo Family Marche 有明ガーデン店にて実機展示中！
Makuakeプロジェクトページ
【速報】
応援購入総額6,500万円突破、サポーター数1,800名超え！
プロジェクト終了まで残り3日--最大18％OFFでお得に手に入れる最後のチャンス！
■ 「Liene PixCut S1（ライネン ピクスカット エスワン）」
Makuake先行予約販売ページ：https://www.makuake.com/project/liene-pixcut-s1/
■ 予約販売期間
2025年7月30日（水）午前11時～2025年9月29日（月）午後10時まで
｜デザインから印刷・ラミネート・自動カットまで、全工程を体験！「PixCut S1」in 東京ビッグサイト
現在「GOOD LIFE フェア 2025」に出展中。会場では、PixCut S1を実際に操作してオリジナルステッカー作りをご体験いただけます。
日本マタニティフード協会エリアで展示の様子
朝日新聞社主催のライフスタイル展示会「GOOD LIFE フェア 2025」会場の様子
- 会場：東京ビッグサイト 西2ホール
- ブース番号：2Y-29
- 出展者名：日本マタニティフード協会
- 開催概要：https://goodlife-fair.jp/
「GOOD LIFE フェア 2025」は、朝日新聞社が主催するライフスタイル総合展示会です。食・住まい・旅・ビューティーなど、暮らしを彩る多彩なジャンルが一堂に集結し、試食や体験を通じて新しい発見に出会えることが大きな魅力です。幅広いブランドやサービスが参加し、ステージイベントやセミナーも多数開催されるため、来場者は楽しみながら暮らしを豊かにするヒントを得ることができます。
｜有明ガーデン「Tokyo Family Marche」にて常設展示中
東京都江東区有明にある「Tokyo Family Marche 有明ガーデン店」でも、PixCut S1を展示中。
事前予約や体験料金は不要！実際に本体を手に取って操作でき、その場でプリントしたシールや写真をお持ち帰りいただけます。
Tokyo Family Marche 有明ガーデン店・レジ横デスクにて実機展示中
「シールの質感は？」「どれくらい速くプリントできる？」といった疑問も、その場で解決。
ご家族やご友人と一緒に、思い出づくりとしても楽しんでいただける体験コーナーとなっております。
- 展示場所：東京都江東区有明2-1 有明ガーデン4F Tokyo Family Marche（レジ横）
- 営業時間：店舗営業時間に準ずる（店舗情報詳細はこちら(https://maternityfood-marche.com/pages/tokyo-family-marche-ariake-garden)）
｜ライフハッカーによる実機レビュー記事が公開
日常生活や仕事を効率化するヒントを発信するウェブメディア「ライフハッカー」より、PixCut S1の実機レビューが掲載され、印刷の美しさとAIによる自動カット精度の高さをご評価いただきました。
▼記事はこちら
『ほぼ全自動で世界に1つのステッカーが完成。最新シールプリンターお試しレビュー』
https://www.lifehacker.jp/article/2509_liene_pixcut_s1_makuake/
｜Liene PixCut S1（ライネン ピクスカット エスワン）とは
「Liene PixCut S1」は、2017年設立のHannto Technology Co., Ltd.（ハントー・テクノロジー）から生まれた、信頼と実績のブランドLiene（ライネン）の最新作です。これまでにiFデザイン賞・レッドドットデザイン賞を受賞し、そのデザイン性と革新性も高く評価されています。
印刷・ラミネート加工・自動カット全てをこれ1台で。--Lieneが誇る高い技術で、あなたの想像力をカタチに、そしてプロ品質の仕上がりをご自宅で。
【お問い合わせ】
広報担当：Cynthia（日本語対応可能）
メールアドレス：liene.marketing@liene-life.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/liene_jp/
公式X：https://x.com/LieneJapan
公式LINE：https://lin.ee/YEMuUsY