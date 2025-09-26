「これはもう泣ける！」SNSで感動の声続々2025大阪・関西万博公式ライセンス商品『大阪・関西万博写真集』大好評につき重版！～シリーズ累計115万部突破～

ぴあ株式会社(C)Expo 2025

9月11日、ぴあ株式会社より、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品『大阪・関西万博 写真集』が発売。このたび重版となり、シリーズ累計115万部を突破しました。

(C)Expo 2025Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4835645677楽天ブックス :https://books.rakuten.co.jp/rb/18345636/

※ほか全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

開幕に先駆け2月27日に発売した『大阪・関西万博ぴあ』には、チケット購入の方法や会場への行き方、持ち歩ける大判の会場MAP、そして公開前のパビリオン最新情報などを事細かに掲載。

開幕から約2ヵ月後の6月27日に発売した『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』ではすべてのパビリオンを実写撮りおろし、スタッフが会場を隅から隅まで歩いたからこそわかったリアルな情報をピックアップ。さらに、万博会場出口調査でのべ2000人以上の来場者の満足度を調査した「パビリオン満足度ランキング」は多数のメディアでも取り上げられました。

(C)Expo 2025(C)Expo 2025

この2冊はシリーズ累計111万部となっており、『大阪・関西万博 写真集』4.5万部を合わせると、シリーズ累計115.5万部となります。

『大阪・関西万博 写真集』は発売後、SNSにて「まだ見たことない景色がたくさんあって、それに気づいたらちょっと切なくなったー行き足りなーい」「写真が綺麗でこみゃくや笑顔の写真がたくさんあって『ぴあ』らしさ溢れてる」「これはもう泣ける！」「夢洲駅から入場する過程など写真で追体験できる仕様でした」など、感動の声が続々。そこで、本書の重版を記念して、未公開を含むページを計13点大公開します。

158の国・地域と7つの国際機関が参加し、2000万人を超える人々が訪れた出会いと感動の184日間を、“すべての人にありがとう！”の気持ちを込めて、1冊に収めた本書。ぜひ閉幕後もお楽しみください。

『大阪・関西万博写真集』中面紹介

(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025(C)Expo 2025

(C)Expo 2025

万博会場内のオフィシャルストア

MARUZEN JUNKUDO（東ゲートマーケットプレイス）

大丸松坂屋百貨店（東ゲートマーケットプレイス）

JR西日本グループ（西ゲートマーケットプレイス）

※フェスティバルステーション、風の広場マーケットプレイス、及び一部会場内サテライトストアでも販売

※店舗により販売開始日が異なります

タイトル：大阪・関西万博 写真集

定価：2,500円(本体価格2,273円)

発売：2025年9月11日(木)

版型：A4変形判 本文144P+表周り+カバー・帯

発行：ぴあ

※全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4835645677

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18345636/

【BOOKぴあ】https://book.pia.co.jp/book/b667620.html

『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』(C)Expo 2025

＜CONTENTS＞

■会場案内MAP

第一弾からさらにバージョンアップ。パビリオン巡りに欠かせない大判MAP。

■大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」

万博のシンボル大屋根リングの魅力と活用法を紹介。

■万博攻略法

予約や持ち物など準備はOK？開幕後に調べてわかったノウハウが満載。

■パビリオン満足度ランキング

編集部独自の出口調査でわかった、パビリオンの人気ランキング

■パビリオン紹介

すべて撮りおろし写真で各パビリオンの見どころを徹底紹介。

国内パビリオン／民間パビリオン／シグネチャーパビリオン／海外パビリオン

■おすすめモデルプラン

何を見る？どこへ行く？ タイプ別のおすすめプランをご提案。

■EVENT INFORMATION

パビリオンと併せて楽しみたい注目のイベントをご紹介。

■万博グルメ

万博ならではの会場グルメや海外パビリオンの注目グルメまで。

■オフィシャルグッズ

会場内に4カ所あるオフィシャルストアの人気商品をリサーチ。

■チケット購入ガイド／アクセスガイド

■ミャクミャク ワクワク付録シール

タイトル：大阪・関西万博ぴあ 完全

タイトル：大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編

定価：1,200円（本体1,091円）

発売：2025年6月27日(金)

版型：A4判 本文126P+表周り 発行：ぴあ

※全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4835645529

【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18260422/

【BOOKぴあ】 https://book.pia.co.jp/book/b664246.html

『大阪・関西万博ぴあ』(C)Expo 2025

＜CONTENTS＞

■会場案内MAP

パビリオンの場所がひと目でわかる。レストランやショップ、イベント会場の情報も。

■入場チケットインフォメーション

万博ID登録～チケット購入～来場日時予約～パビリオン等の

観覧予約の流れを解説。

■アクセスガイド

鉄道、シャトルバス、パークアンドライドなど、すべてのアクセス情報を詳細に。

■未来社会ショーケース

空飛ぶクルマなど、環境にやさしく暮らしを豊かにする未来社会をひと足早く。

■国内・民間パビリオン

「日本館」などの国内パビリオン、「電力館」などの民間パビリオンの見どころ解説。

■シグネチャーパビリオン

大阪・関西万博のテーマに基づいて、日本を代表する８人のクリエイターがパビリオンをプロデュース。

■海外パビリオン

コネクティングゾーン、セービングゾーン、エンパワーリングゾーン、会場内3つのゾーンに展開する、世界各国６７館の海外パビリオンを紹介。

■万博イベントガイド

会期中毎日行われるたくさんのイベントの中から注目の催しをピックアップしてご紹介。

■万博会場で味わう！グルメガイド

万博会場では、地元大阪を代表するグルメから世界各地のグルメまで盛りだくさん！

■手に入れたい！オフィシャルグッズ

会場内4ヵ所のオフィシャルストアで買えるバラエティ豊かな記念

グッズの数々。

■万博と一緒に楽しみたい！ 大阪のグルメ＆レジャースポット

大阪のソウルフードや名店、お土産物、立ち寄りたいレジャースポットをたっぷりご紹介。

タイトル：大阪・関西万博ぴあ

定価：1,200円（本体1,091円）

発売：2025年2月27日(木)

版型：A4判 130P 発行：ぴあ

※全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。

【Amazon】 https://www.amazon.co.jp/dp/4835645332

【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18146180/

【BOOKぴあ】 https://book.pia.co.jp/book/b658756.html