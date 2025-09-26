10/27(月)IR Robotics主催【経営者セミナー＆交流会】開催決定！in collaboration with Forbes JAPAN SALON

株式会社IR Robotics

株式会社IR Roboticsは、Forbes JAPAN SALON とのコラボレーションで 、経営者限定セミナー＆交流会「トップが学ぶM&A成功の極意」を2025年10月27日（月）、東京都港区白金台のザ・テンダーハウスにて開催いたします。ゲストスピーカーには、東証グロース市場に上場するポート株式会社（証券コード：7047）代表取締役社長CEOの春日氏を迎え、M&A成功のための戦略と実践事例をお話しいただきます。

イベントのお申し込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/shachogentei-keieishaseminaandokoryukai

開催概要

本セミナーでは、春日社長が手掛けた数々のM&A事例をもとに、企業成長に直結する「M&Aの成功要因」について解説します。

ポート社は、年商220億円・EBITDA37億円を誇り、2030年には年商800億円・EBITDA130億円を計画とする成長企業です。エネルギー・人材領域の成約支援事業を展開するなかで、買収・資本業務提携を10件以上実施し、累計100億円以上をM&Aに投資してきました。こうした実績を背景に、経営者だからこそ語れる実践的な学びを提供いたします。

当日は「M&Aセッション」に続き、参加者同士の交流会も実施。経営者同士だからこそ打ち明けられるリアルな経験談や課題を共有できる場として、貴重なネットワーキングの機会をご用意しております。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/196_1_eb2b7aa92770d666de30df6586bf0bf9.jpg?v=202509260926 ]

プログラム・内容

イベントのお申し込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/shachogentei-keieishaseminaandokoryukai

第1部 交流会１.（18:30～19:00）

経営者同士のネットワーキング＆名刺交換

第2部 M&Aセッション（19:00～19:45）

テーマ：「トップが学ぶM&A成功の極意」

ポート株式会社 春日社長 特別講演

- 年商220億円／EBITDA37億円を達成するまでの軌跡

- 2030年に向けた成長戦略（年商800億円・EBITDA130億円）

- エネルギー・人材領域における事業展開と成約支援ビジネス

- 買収・資本業務提携10件以上の実績から学ぶ成功のポイント

- 総額100億円超を投資してきたM&Aのリアルな実践事例

第3部 交流会２.（19:45～21:00）

経営者同士のネットワーキング

実体験や課題を率直に共有できる意見交換の場

フリードリンク・ビュッフェ形式での自由交流

イベントのお申し込みはこちら :https://www.irrobo-community.jp/event-details/shachogentei-keieishaseminaandokoryukai

ゲストスピーカー

ポート株式会社

代表取締役社長CEO

1988年埼玉県生まれ

2011年株式会社ソーシャルリクルーティング(現:株式会社ポート)代表取締役社長 就任

2018年同社を東証マザーズ(現東証グロース)に上場

・参加方法：申し込みサイトからお申込みをお願いいたします※事前決済制

・参加定員：100名

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、上場企業を対象としたIR DX事業、上場企業／上場準備中企業を対象としたエデュケーション事業、ハイクラス人材と上場企業／上場準備企業をマッチングするCxO人材紹介事業を展開

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/