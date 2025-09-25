スペースや予算が少なくても、忙しくても、ガーデニングはできる！ 「すきま」を見つけて、手軽でコンパクトなガーデニングを楽しむためのバイブル

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2025年9月26日（金）に、『すきまガーデニング』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074623099(https://www.amazon.co.jp/dp/4074623099)）を全国の書店・ネット書店で発売いたします。

「すきま」を生かした庭作りの実例が満載

場所がない、時間がない、お金をかけられない、など、興味はあってガーデニングをしてみたいけれど、制限が多くてなかなか挑戦できていない…そんな方に贈る『すきまガーデニング』。スペースや時間、予算の「すきま」を見つけて、コンパクトに楽しむガーデニングです。1鉢だけ育てる、寄せ植えや極小花壇で季節の花を楽しむ、タネから育ててチープに楽しむなど、「すきま」でできるガーデニングアイディアや実例をていねいに紹介しています。

■大事なのは「すきま」の見つけ方

デッドスペースと思い込んでいた場所も「すきま」と考えれば、草花を植えて楽しめる場所に変身！

まずは環境や自分の「すきま」を見つけることからスタート。よく見ると、植物を植えられる、または鉢植えを置ける場所は、意外にたくさんあるものです。本書では多くの実例から、「すきま」の見つけ方をレクチャーします。

■寄せ植えだって立派なガーデニング！

プロによる寄せ植えの実例も満載。1鉢でも、小さな鉢を集めて飾っても、「すきま」が素敵なスペースに変わります。

ベランダしかない、地植えできる庭がない、そんな方には鉢植えで作れる小さな庭のような「寄せ植え」がおすすめです。季節ごとに寄せ植えを作って飾れば、四季を感じられるシーンができ上がります。合わせる植物はもろちん、多彩にある鉢選びも楽しいものです。

■慣れてきたら徐々にスキルアップ

「すきま」からスタートして、慣れてきたら小さな花壇作りに挑戦するのも楽しい！

駐車場の脇の空きスペースや、隣家との間の通路など、地植えできる場所があれば、レンガを並べて手軽に花壇作りも楽しめます。慣れてくると、どんな風に「すきま」を生かすか、どんな植物を植えて個性を発揮するか、どんどん楽しみになってきます。

■書誌情報

書名：すきまガーデニング

編者：主婦の友社

定価：1,870円（税込）

発売日：2025年9月26日（金）

判型、ページ数：B5判、112ページ

ISBN：978-4-07-462309-9

出版社：主婦の友社

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074623099

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18349529/

※電子書籍も同時発売

■本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先

◆主婦の友社広報窓口◆

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★を＠に変えてお送りください）