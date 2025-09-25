初心者でもやりたいことが全部叶う！ 生成AIを活用した時短テクニックもしっかりわかる大人気Illustrator解説書の改訂版『Illustratorよくばり入門 改訂版』を9月25日（木）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、プロが教えるさまざまなノウハウがぎゅっと詰まったIllustrator解説書『Illustratorよくばり入門 改訂版（できるよくばり入門）』を2025年9月25日（木）に発売いたします。

■豊富な機能を楽しく学べるIllustrator解説書の決定版

グラフィックデザインソフトとして、多くのデザイナーやクリエイターから親しまれているAdobe Illustrator（以下Illustrator）は、バージョンアップにより生成AI機能が拡充し、さらに幅広い層に使いやすいソフトになりました。本書は、初めてだけど魅力的な作品作りを楽しみたい！ SNS映えする作品を作りたい！ というニーズにこたえて多くの読者に親しまれてきた『Illustratorよくばり入門 CC対応』の改訂版です。生成AIを活用した効率技をはじめとする、趣味や仕事に役立つ実用的なテクニックを全92レッスンで丁寧にわかりやすく解説しています。

さまざまなシーンで使える作例が盛りだくさん生成AIで実用的なグラフィックを作成するノウハウもしっかり解説

また、無料電子版（PDF版）や解説動画も付いているので、時と場所を選ばず学びやすいのも本書の特徴です。

■ 読みやすい紙面で挫折しない！

見開き＆フルカラーで見やすい紙面デザインと、初心者でも迷わない丁寧な手順解説を用意しています。操作解説だけでなく、「POINT」や「もっと知りたい」などのコーナーで、操作上のアドバイスをしたり、知っておくと役立つ内容を解説したりしています。

フルカラーで見やすい紙面と丁寧な手順解説■本書は以下のような方におすすめです

基礎から応用までIllustratorの幅広いテクニックを身につけたい人

デザイン業務を行うことになった非デザイナー

必要なテクニックをすばやく学びたい人

Illustratorに苦手意識がある人

SNSアイコンや広告バナーを作りたい人

イラスト素材を作りたい人など

など

■本書の構成

CHAPTER1 Illustratorを始めよう

CHAPTER2 Illustratorの基本操作を覚える

CHAPTER3 いろいろな図形を描く

CHAPTER4 色やパターン、グラデーションを使いこなす

CHAPTER5 線でシンプルなイラストを描く

CHAPTER6 オブジェクトの操作とレイヤーの仕組みを覚える

CHAPTER7 文字を活用したグラフィックを作る

CHAPTER8 画像を配置して編集する

CHAPTER9 印刷のための基本設定を知る

CHAPTER10 生成AIを使ってみよう

CHAPTER11 プロに学ぶ！ワンランク上のグラフィックデザイン

■書誌情報

書名：Illustratorよくばり入門 改訂版（できるよくばり入門）

著者：石川洋平、清水建次、堀内良太

発売日：2025年9月25日（木）

ページ数：288ページ

サイズ：B5

定価：2,310円（本体2,100円＋税10％）

電子版価格：2,310円（本体2,100円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02285-5

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295022853

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101041

◇書影ダウンロード：https://dekiru.net/press/502285.jpg

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。