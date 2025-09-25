Kaizen Platformグループ会社のハイウェルが「Kaizen Tech Agent」に社名変更

株式会社Kaizen Platform

株式会社Kaizen Platform（本社：東京都港区、代表取締役：須藤 憲司、以下「Kaizen Platform」）のグループ会社である株式会社ハイウェルは、2025年11月1日付で社名を「株式会社Kaizen Tech Agent」（以下「Kaizen Tech Agent」）に変更することをお知らせします。この社名変更により、Kaizenブランドとの統合を図り、グループシナジーを最大化することで、DX推進に不可欠な技術力と人材力を両輪で支援するDX人材ソリューションの強化を実現いたします。

■社名変更の背景：グループ一体でのDX推進支援強化

企業のDX推進が加速し、生成AIの実装も求められる中、これらの先端技術を支える開発人材の確保がますます重要になっています。Kaizen Platformは、これまで1,400社以上のUI/UX改善支援を通じてDX推進の最前線に立ち続けており、DX人材に関するご要望を多数いただいてまいりました。

今回の社名変更は、Kaizenブランドに統合することで市場・求職者への認知一貫性を向上させ、グループ横断での連携を強化することで、グループ横断での案件連携を促進し、お客様により高度で迅速なDX支援を提供することを目的としています。これにより、「Magical UX」をはじめとするKaizen Platformの技術力と、DX人材ソリューションを組み合わせた包括的支援が可能になります。

■ Kaizen Tech Agentの今後の展開について

１.生成AIを活用したマッチングシステムの本格始動

Kaizen Tech Agentでは、従来のプロジェクト要件とエンジニアスキルのマッチングプロセスを革新し、生成AIを活用した独自のマッチングシステムを新たに導入します。生成AIを活用した多角的な分析により、従来の人的業務の大幅な効率化、及び精度の高いマッチングを実現します。

２.DX人材ソリューションの大幅拡充

派遣・紹介ライセンスの取得により、DX人材の派遣・紹介・SES・フリーランス仲介など、お客様のニーズに応じた最適な雇用形態をご提案します。また、グループ会社である株式会社ディーゼロとの連携強化により、採用HP制作・Indeed運用・GPT自動スクリーニング・面接日程自動調整等を統合した採用支援パッケージの開発を進めており、DX人材に関する様々な課題を解決する支援体制を構築してまいります。

３.Kaizen Platformの開発案件の拡大

クラウド・フロント/バックエンド・LLMエンジニアの実装支援体制を拡充することで、人材供給機能を強化し、Kaizen Platformグループ全体の案件拡大、及びプロジェクトの内製化・高速化による売上成長を目指してまいります。

■ 株式会社Kaizen Platformについて

会社名 ： 株式会社Kaizen Platform

設立 ： 2017年4月 (2013年8月創業の米国法人Kaizen Platform,Inc. から事業譲渡)

代表者 ： 代表取締役 須藤憲司

URL ： https://kaizenplatform.co.jp

所在地 ： 〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル 10F

事業内容

企業のビジネス部門に伴走し、DXを加速するマーケティング＆ITパートナーとして、顧客体験を改善する「攻めのDX」で事業成長を支援するソリューションを提供しています。