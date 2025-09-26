ドクターマーチンから、ハロウィンに向けたガーリーでゴシックな “THE FRILL COLLECTION”が登場！

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社

イギリスのフットウェアブランド ドクターマーチンは、ハロウィンシーズンに向けたカプセルコレクション“THE FRILL”を全国のドクターマーチンショップと公式オンラインショップで、2025年9月26日(金)より発売開始。

このコレクションは、上品な光沢感のあるポリッシュドスムーズレザーをベースに、 リボン柄の刺繍が施されたキルティングをコンビネーションし、履き口やサイドに配されたフリルデザインをアクセントにして、ガーリーでニューゴシック、そしてモダンでプレミアムなスタイルを融合したデザインに仕上がっている。

モノクロームトーンで仕上げた、クールさも感じさせる、THE 1460 BOOT、JADON BOOT、バレリーナとメリージェーンシューズのEIPHIE、ハートバッグをベースにしたアイコニックなモデルをラインナップ。デコラティブなスタイルは、ドクターマーチンらしい、ハロウィンの他とは違う世界観を楽しませてくれるはず。

JADONブーツはリボン柄刺繍のキルティングと光沢感のあるスムースレザーのコンビネーション。

センターの両サイドにフリルをあしらい、長めのシューレースで巻きつけ、ビーズやハートのハードウェアで装飾。 象徴であるソールはスモーク、グレーのウェルトステッチとヒールループを採用。

光沢感が美しいポリッシュドスムースレザーをアッパーに、履き口にフリルデザインを採用。 ストラップにアンティークブラックのハードウェアを使用したモダンでガーリーなメリージェーンシューズ。

象徴であるソールはスモーク、グレーのウェルトステッチを採用。

光沢感が美しいポリッシュドスムースレザーをアッパーに、サイドにフリルデザインを採用。

クラシックでガーリーなレースアップデザインにモダンさとクールさを感じさせる。

象徴であるソールはスモーク、グレーのウェルトステッチを採用。

リボン柄刺繍のキルティングをベースにしたアイコニックな1460ブーツ。

シューレースアイレットのサイドにフリルをあしらい、ゴシックな印象に仕上げている。

象徴であるソールはスモーク、グレーのウェルトステッチとヒールループを採用。

光沢があり、耐久性に優れたキエフレザーにサテンフリルをあしらったエレガントなハートバックパック。 リボン柄刺繍のキルティングポケットをセンターに、可愛らしいシリコンビーズのチャームを装飾。 マットなメタルの金具が洗練されたデザインを演出。クロスボディとバックパックとして使える2way使用も嬉しいポイントに。

是非このスペシャルなカプセルコレクションをお見逃しなく。

アイテム：1460 Frill 8 Eye Boot

カラー：Black Buttero+Bow Poly

サイズ：UK3（22cm） - UK6（25cm）

プライス：\34,100（税込）

アイテム：Jadon Frill 8 Eye Boot

カラー： Black Polished Smooth+Bow Poly

サイズ：UK3（22cm） - UK6（25cm）

プライス：\40,700（税込）

アイテム：Elphie II Frill Lace Up Shoe

カラー：Black Polished Smooth

サイズ：UK3（22cm） - UK6（25cm）

プライス：\29,700（税込）

*10月上旬発売予定

アイテム：Elphie MJ Frill Mary Jane Shoe

カラー：Black Polished Smooth

サイズ：UK3（22cm） - UK6（25cm）

プライス：\29,700（税込）

アイテム：Heart Backpack

カラー：Black Quilted Padding+Kiev

プライス：\29,700（税込）

【お客様問い合わせ先】

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

http://jp.drmartens.com/

TEL：0120-66-1460

ABOUT DR. MARTENS

ドクターマーチンのアイコニックなブーツ“THE 1460 BOOT”は 1960 年 4 月 1 日にイギリスで初めて誕生しました。トレードマークのイエローウェルトステッチに、丸みを帯びたアッパー、溝入りのソールとユニークなアウトソールパターン を備えたブーツは当時、労働者たちのワークブーツとして使用されていました。その後、ドクターマーチンのブーツ やシューズは、自己表現や強さのシンボルとなり、アーティストや活動家、そしてミュージシャンなど、サブカルチャーシーンに浸透していきました。汎用性の高いデザインと耐久性、履き心地の良さから、ライブやミュージックフェス、ストリートファッションの世界の足元を飾り続け、エンパワーメントの旗印にもなっています。

1960 年から変わらないクラフトマンシップを頑なに守りながら、伝統的な靴作りが続けられています。

Official Instagram: @drmartens_japan （#DrMartens, #ドクターマーチン）