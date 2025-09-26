こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【10/26(日)】東京理科大学 TUS FORUM 2025を開催
TUS が描く未来～情報科学技術の最前線～
東京理科大学（学長：石川正俊）は、本学が重点的に推進する教育・研究を広く社会に紹介するため、 TUS FORUM を毎年開催しています。今年は「情報科学技術」をテーマに、本学が描く未来をご紹介し ます。
本学はこれまで全学的に情報科学技術の教育基盤を整備してきましたが、人工知能をはじめとする情報科学技術の進歩は目覚ましく、社会の変革を牽引しています。そのような現代社会において、さらなる教育研究基盤の強化と情報系人材を育成するため、2026年4月に「創域情報学部情報理工学科」及び理学部第一部「科学コミュニケーション学科」を新設します。
今回のフォーラムでは、両学科に着任予定の教員が、設置の目的や教育の特徴、進学の魅力を説明するとともに、研究をわかりやすく紹介します。また、情報科学技術分野でご活躍されている方々にもご登壇いただきます。
基調講演では、ソニー・コンピュータエンタテイメントで「プレイステーション」の開発を指揮され、現在は近畿大学情報学部学部長のほか、アセントロボティクス株式会社CEO代表取締役を務める久夛良木健氏、学士から博士までを本学で学び、現在は東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・学際情報学府教授の横山広美氏の 2 名をお招きします。
本フォーラムをとおして、情報科学技術の最前線や、社会への貢献事例について発信し、本学の教育研究、人材育成、科学コミュニケーションへの理解を深めていただける内容となっています。
開催概要は、以下をご覧ください。参加無料・事前申し込み制です。
皆様のご来場をお待ちしております。
開催日時・場所
日時：2025年10月26日(日) 13:00～17:30
場所：UDXギャラリー
お申し込み
参加費：無料
お申し込み：TUS FORUM 2025特設サイトからお申し込みください
https://www.tus.ac.jp/tusforum/2025/
開催趣旨
TUS FORUMでは、これまで本学が重点的に推進する教育・研究を紹介してきました。2025年度は「情報科学技術」をテーマに開催します。情報科学技術の専門家をお招きした基調講演のほか、2026年度に開設予定の創域情報学部情報理工学科及び理学部第一部科学コミュニケーション学科を紹介するとともに、学内外からお招きした講師による最先端の研究紹介や講演、トーク セッションを実施します。
プログラム
【第1部：学長挨拶、基調講演】
13:00 開会の挨拶 石川 正俊学長
13:05 基調講演① 久夛良木 健氏
近畿大学 情報学部 学部長 教授、アセントロボティクス株式会社 代表取締役 CEO
13:45 基調講演② 横山 広美氏
東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構・学際情報学府 教授
【第2部：学部・学科紹介／研究紹介、講演】
14:35 創域情報学部 情報理工学科の紹介 滝本 宗宏教授
創域理工学部情報計算科学科（創域情報学部情報理工学科 学部長予定者）
14:55 理学部第一部 科学コミュニケーション学科の紹介 渡辺 雄貴教授
教育支援機構教職教育センター（理学部第一部科学コミュニケーション学科 着任予定）
15:20 研究紹介① 大村 英史講師
創域理工学部情報計算科学科（創域情報学部情報理工学科 着任予定）
15:32 研究紹介② 伊髙 静講師
創域理工学部経営システム工学科（創域情報学部情報理工学科 着任予定）
15:44 講演① 山田 育矢氏
株式会社Studio Ousia チーフサイエンティスト（東北大学特任教授（客員）、名古屋大学客員教授）
15:56 研究紹介③ 大浦 弘樹教授
教育支援機構教職教育センター（理学部第一部科学コミュニケーション学科 着任予定）
16:08 研究紹介④ 興治 文子教授
教育支援機構教職教育センター（理学部第一部科学コミュニケーション学科 着任予定）
16:20 講演② 横木 慶輔氏
株式会社TBS テレビスポーツ局コンテンツプロデュース部マネージャー/プロデューサー
【第3部：参加者、登壇者とのトークセッション】
16:40 ファシリテーター：滝本 宗宏教授（創域理工学部情報計算科学科）、渡辺 雄貴教授（教育支援機構教職教育センター）、登壇者：研究紹介①～④、講演①・②の登壇者
17:25 閉会の挨拶 倉渕 隆副学長
▼本件に関する問い合わせ先
経営企画部広報課
住所：東京都新宿区神楽坂1-3
メール：koho【@】admin.tus.ac.jp
