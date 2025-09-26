【新店情報】女性専用マシンピラティススタジオ the SILK 浅草店が10/19(日)新規OPEN
入口の受付カウンターの完成イメージ
株式会社HYV（本社：〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1 ARCO TOWER 17F､代表取締役：茅野航平）は、浅草駅前に『the SILK』40店舗目となる「浅草店」をグランドオープンいたします。新店舗は、15台のリフォーマーがを設置できる広々とした空間でお客様をお迎えいたします。詳細は公式サイト（https://the-silk.co.jp/studios/tokyo/asakusa/）でご覧いただけます。
女性専用マシンピラティススタジオｌthe SILK
累計店舗数40店舗、累計会員数21,000人を突破。
2025/10/01の秋葉原店OPENに引き続き、新たなスタジオをオープンします。
the SILK 浅草店の特長
１.浅草駅目の前の好立地
浅草店は浅草駅を出て約50メートルの距離に位置します。
仕事の行き帰りに立ち寄ったり、休日に通うのにも大変便利です。
（建物外観(https://maps.app.goo.gl/v7bn15n4JJcYPt2m7)）
〒111-0034
東京都台東区雷門2-19-1 長谷川ビル7階（Google Mapで開く(https://maps.app.goo.gl/ACHhJVqcUNP33HWu9)）
東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線浅草駅A5出口から徒歩一分
２.「非日常」かつ温もりのあるスタジオ
伝統とモダンが調和するスタジオ（完成イメージ）
15台のリフォーマーを設置できる広々としたスタジオで、グループレッスンでありながらも周囲を気にすることなく伸び伸びと体を動かすことができます。
また、内装は「HERITAGE BRICK」をテーマとした設計で、レンガの温もりと歴史ある街並みに着想を得ています。
メタリックな輝きと都会的な直線美（完成イメージ）
伝統とモダンが調和する空間で、時を超える落ち着きと新しい自分の目覚めを体感いただけます。
スタジオだけでなく女性専用ならではの設備も充実しています。
ロッカールーム及びパウダールーム
予定の前後に通えるよう、パウダールームを完備。
ReFaのドライヤー、ヘアアイロンが無料で使える。
ReFaのドライヤー／ヘアアイロン
３.監修者オリジナル、14種類の豊富なプログラム
the SILKでは難易度ごと、悩みごとに様々なプログラムをご用意しており、
飽きずに長く続けることができます。
★プログラム監修・インストラクター指導者
＜グループレッスン監修・統括＞
関清香(Seki Sayaka)
＜略歴＞
東京初台ピラティススタジオSTUDIO es 代表。
オンラインピラティスコミュニティ「関清香オンラインピラティス道場」主宰（指導歴15年）。
豊富な知識と指導経験を持ちインストラクターの指導育成にも携わるマスタートレーナー。
全国各地の指導者が受けたいと足を運ぶほどの、分かりやすく親しみやすいレッスンが大人気。
姿勢や身体作りを日々研究するスペシャリスト。
＜SNS＞
http://instagram.com/studioes731
・X
https://x.com/studioes731
＜パーソナルレッスン監修・統括＞
深井 康代（Fukai Yasuyo)
＜略歴＞
ViBody Pilates 主宰
千葉市にて10年間studio ViBody 経営
現在は都内に拠点を移しViBody Pilates を設立
現在の主な活動として
pilates Mat &reformer指導者育成講師
pilatesプログラム監修
企業向け講座 ViBody online studio
パーソナルレッスン
フィットネス商品開発アドバイザー
キャタピランアンバサダー
イベントレッスン主催
pilates DVD2本
メディア多数出演
＜SNS＞
https://www.instagram.com/yasuyofukai
４.【5大特典アリ】期間限定オープンキャンペーン
新規オープンを記念し、浅草店では限定キャンペーンを実施しています。
キャンペーン内容
１.50分の初回体験レッスンが完全無料
２.手ぶらで体験セット(ウェアなどすべてレンタル可能)
３.入会金10,000円が無料
４.登録手数料1,000円が無料
５.初月半額
詳細を見る :
https://the-silk.co.jp/lp/akihabara/
・3~5番の特典は体験当日にご入会の方限定CPになります。 ※3~5番の特典は、対象外の店舗がございます。詳細は、各店舗のページにてご確認ください。
・初月半額キャンペーンは「Light 3」 「Standard 4」 「Full」 「Full Day」 の4コースに適用されます。
・3カ月の継続が必要です。 4カ月目よりプラ ン変更の申し込みが可能です。
・ご契約される際はご利用予定口座のキャッシュカードと身分証明書が必要です。
・グループレッスンはすべてのコースで1日1回までのご利用が可能です。
今後の展開
今後もthe SILKは続々と新店をオープン予定です。続報を楽しみにお待ちください。
the SILK 浅草店ではインストラクターを募集しています
また、浅草店ではインストラクターとして一緒に働いていただける方を募集しています。
未経験からエースインストラクターを目指せる、そんな充実した研修制度を整えております。
研修の様子
（the SILKのインストラクター研修制度を見る(https://the-silk.co.jp/recruit/training/)）
経験の有無を問わず、ご興味がございましたら下記よりご応募くださいませ。
・正社員をご希望の方はこちら(https://hrmos.co/pages/leosophiagroup/jobs/0000151)
・アルバイトをご希望の方はこちら(https://hrmos.co/pages/leosophiagroup/jobs/0000156)
★メディア情報
・【浅草店】2025.10.19新規OPEN｜無料体験予約受付中(https://the-silk.co.jp/news/asakusa_newopen/)
・the SILK公式インスタグラム(https://www.instagram.com/pilates_thesilk_official/?hl=ja)