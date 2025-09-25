「THE TREAT DRESSING」初のフォトウェディングサービス、沖縄店オープンに先駆け予約受付開始！

株式会社 トリート

株式会社Plan・Do・Seeのグループ会社が展開するラグジュアリードレスセレクトショップ「THE TREAT DRESSING」（以下、トリート）は、2025年11月24日に沖縄・那覇に新店舗をオープンいたします。これに先立ち、トリート初となる「フォトウェディングプラン」の予約受付を、9月27日（土）午前10時よりInstagramのDMを通じて開始いたします。

■「THE TREAT DRESSING」フォトウェディングのコンセプト

Dressed in destiny to island「運命の一着と、島へ旅する」

トリートが提案する沖縄フォトプランは、美しさを追求するだけではなく、“ストーリーのあるドレス”を身に纏い、人生の特別な一日を彩る体験を提供いたします。

世界中の花嫁に愛され続けるインポートドレスを厳選し、沖縄という特別な地で撮影。さらに、個性豊かな複数のフォトグラファーチームが、ドレスだけでなく撮影スタイルまでも“あなたらしく”表現します。

■フォトウェディング事業を手がける背景

沖縄ではこれまで、ビーチや屋外での着用を前提としたドレスレンタルは珍しく、ラグジュアリーなインポートドレスを気軽に借りられる環境は限られていました。

この度、トップメゾンを中心としたインポートドレスをセレクトし、多くの花嫁に支持されてきた「トリート」が、リゾートウェディングにふさわしい本物志向の新しい選択肢を提供します。

結婚式はしないけれど写真を残したい方、結婚式の前撮りをしたい方、結婚式後にアニバーサリーフォトや後撮りを撮りたい方など、多様なニーズにお応えします。

■フォトウェディングプランの詳細

沖縄の美しい自然と、世界中の花嫁を魅了するラグジュアリードレスが融合した「THE TREAT DRESSING」のフォトウェディング。

写真で特別な一日を残したい方に向けて、撮影時間やロケーション数に応じた3つのプランをご用意しました。

すべてのプランには、新婦衣裳1着・プロカメラマンによる撮影・専属ヘアメイクによるスタイリングが含まれています。いずれのプランも、沖縄らしい自然美やラグジュアリーホテル、街並みなど、ご希望の雰囲気に合わせてロケ地のご提案が可能です。

◆ プラン詳細- Aプラン撮影時間：約1.5時間ロケーション数：1か所価格：150,000円（税抜）- Bプラン撮影時間：約3～4時間ロケーション数：2か所価格：240,000円（税抜）- 1day trip plan撮影時間：約5.5時間ロケーション数：3か所価格：300,000円（税抜）

※編集後修正（色味補正・肌レタッチなど）が含まれます

※新郎衣装はオプションにて追加可能です

◆ オプション料金- 新郎タキシード：30,000円（税抜）- 衣裳1着追加：55,000円（税抜）- 室内専用ドレスを使用しての屋内撮影：定価の50%割引- 北部/南部エリア指定：10,000円（税抜）- ブーケ（生花）：都度ご相談- アクセサリー：2,000円（税抜）～ ※レンタルのみ- ベール：7,500円～120,000円（税抜）※販売のみ- キッズ衣裳（ガールズドレス・ボーイズウェア）も別途ご用意可能です。

レンタルドレスのイメージ写真

◆ 撮影当日までの流れ- 撮影前日：店舗にて衣裳フィッティング・受け取り（約1～2時間）- 撮影当日：ホテルや店舗でお仕度（約1.5～2時間）→撮影→現地解散◆ 衣裳とお支度について- ドレス選びはInstagramから事前選択ご来店前にInstagramのDMでやり取りの中で衣裳をセレクトいただくことで、スムーズな衣裳合わせが可能です。- 宿泊ホテルでのお仕度OK撮影当日は、宿泊ホテル内でのお仕度にも対応。よりリラックスして撮影を迎えられます。- Southwest Grand Hotel宿泊者限定特典同ホテルご宿泊の方は、衣裳の受け取り・返却がホテル内で完結。撮影も館内で実施可能です。また、現在宿泊のお客様限定のスペシャルプランを計画中です。◆ こんな方におすすめ- 沖縄でラグジュアリーなフォトウェディングを叶えたいカップル- 挙式は行わず、写真だけで結婚記念を残したい方- 海外ブランドドレスを纏って特別な一日を演出したい方- 挙式後の新婚旅行をリゾート地でお考えの方- 記念日フォトなど幅広い用途にも対応（要相談）◆ よくあるご質問

Q：オンラインで問い合わせをした場合、ドレスはどのように選べますか？

お好み、ご体型に合わせてご提案させていただいておりますので、ぜひDMでお問い合わせください。

Q：家族や子ども同伴の撮影は可能ですか？

可能です。打ち合わせの際にご相談ください。

Q：撮影のロケ地は、どのように決めるのですか？

お客様とカメラマンが事前カウンセリングで提案させていただきます。

（例：百名ビーチ、首里城 石畳 、ぐしちゃん浜、安富祖ビーチ、座喜味城跡、残波岬など）

Q：雨天時の対応はどのような形ですか？

事前に予備日の設定も可能です。事前の設定の場合は追加料金が発生いたしますので、お選びいただく内容に合わせてお伝えいたします。また当日の雨天については、基本的には決行となりますが、天候状況に合わせてカメラマンよりご連絡いたします。

■ご予約方法

フォトウェディングの予約はトリート沖縄店の公式インスタグラムアカウントにて、ご相談・ご予約を承ります。「メッセージ」のボタンから、直接DMをご送付ください。

どうぞ気軽にお問い合わせくださいませ。

アカウント名：@okinawa_treat.wedding(https://www.instagram.com/okinawa_treat.wedding)

URL：https://www.instagram.com/okinawa_treat.wedding(https://www.instagram.com/okinawa_treat.wedding)

■トリート沖縄店について

当店では沖縄におけるリゾートウェディングの新しい拠点として、県内外・国内外の花嫁を対象に、婚礼衣裳のレンタルやフォトウェディングプランを提供いたします。

オープン予定日：2025年11月24日

＜お取り扱いブランド一覧＞

■代表取締役クリエイティブディレクター 山城葉子より、沖縄店出店の想い

※お取り扱いブランドは時期により変動がございます。

「日本の花嫁はもっと素敵になれるはず」その想いから全国主要都市に展開してきたトリートが今回初のリゾート、沖縄に出店を決めました。

結婚式をすることが当たり前ではなくなっている今、日本の女性たちに本物のウエディングドレスを着る機会を、ドレスを纏い美しくなる喜びをお届けしたいと考えての出店いたします。

沖縄店では、事前打ち合わせ不要のフォトウエディングをご提供いたします。お好きなドレスをお選びいただき、沖縄の美しい自然の中で極上のときを過ごすお手伝いさせていただきます。

■「THE TREAT DRESSING」概要

株式会社トリートが展開するウェディングドレス事業。

2005年に誕生以来、「日本の花嫁をもっと素敵に、もっと美しく」というビジョンのもと、世界にひとつのブライズスタイル・ウェディングシーンを創り上げるべく、ニューヨークやヨーロッパ 、中東まで、25を越える数のインポートブランドを取り扱うウェディングドレスのセレクトショップ。

沖縄の他、東京・埼玉・長野・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡に8店舗を展開している。

https://www.treatdressing.jp/

■株式会社トリート概要

「世界中をもっと素敵にもっと美しく」というビジョンのもと、「本物」にこだわり培ってきた審美眼や、見る人のこころをくすぐるトリートらしい世界観を大切に、こころから愛せる、愛される運命の一着をお届けすることを使命とし、ブライダル事業を行っている。

社名 : 株式会社 トリート

設立 : 2005年11月22日

本社 : 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 11階

https://www.treat-co-ltd.co.jp/(https://www.treat-co-ltd.co.jp/)

代表取締役 : 山城 葉子

事業内容 ：ウェディングドレスの企画/レンタル/販売/輸入業務/アパレル事業(https://www.treatdressing.jp(https://www.treatdressing.jp)) / HAUTE rent to runway（オート レント トゥ ランウェイ）(https://hauterenttorunway.jp(https://hauterenttorunway.jp))

受賞歴等 ：

・「ELLE インターナショナル ブライダル アワード 2020

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000065101.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000065101.html)

・2020年、NYが認めたファッションデザイナー「TOMO KOIZUMI」とトリートオリジナルブランド「TREAT MAISON」のコラボレーション・ウェディングドレスコレクション発表を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000065101.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000065101.html)

■株式会社Plan・Do・See概要

「日本のおもてなしを世界中の人々へ」をミッションに、ホテル、レストラン、ウェディング事業を国内外に展開。

任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「ORIENTAL HOTEL（神戸市）」、「Southwest Grand Hotel（那覇市）」など、その地域の特性を活かし、街の価値を上げ、関わる人すべてが誇りを持てるような心地よい空間を作り進化させ続けることを目指している。

社名 ：株式会社Plan・Do・See

設立 ：1993年4月

本社 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 11階

https://plandosee.co.jp/

フォトウェディングサービスに関するお問い合わせ先：

トリート沖縄 公式インスタグラムより、DMにてお問い合わせください。

アカウント名：@okinawa_treat.wedding(https://www.instagram.com/okinawa_treat.wedding)

URL：https://www.instagram.com/okinawa_treat.wedding(https://www.instagram.com/okinawa_treat.wedding)