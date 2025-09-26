¡ÚÈôÂÍ¹â»³¡¦´ôÉì¸©¹â»³»Ô¡ÛÉ¸¹â1,000m±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤Ç¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×³«Ëë¡ª10·î1Æü～40Æü´Ö¸ÂÄê¤ÎÌë·ÊÂÎ¸³
É¸¹â1,000m¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë"ÊÌÀ¤³¦¤Î¹ÈÍÕÂÎ¸³"¤¬º£Ç¯¤â³«Ëë¡ª
¡¡´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¤Ç¡¢º£Ç¯¤â½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ªÉ¸¹â1,000m¤Î¹âÃÏ¤Ç³Ú¤·¤à¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ "ÊÌ¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ" ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¿·Êæ¹â²¹Àô¤ÈÊ¡ÃÏ²¹Àô¤Î2²ñ¾ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Î¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò ºÇÂç40Æü´Ö ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£Ãë´Ö¤Î·Ê¿§¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡¢¸÷¤È±Æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿ÀÈëÅª¤ÊÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.¿·Êæ¹â²¹Àô ÃæÈø¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
É¸¹â 1,000£íÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃæÈø¹â¸¶¤Ç¤Ï¡¢¹â¸¶Æâ¤Î¹ÈÍÕ¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ª
Ãë´Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¹ÈÍÕ¤Î¿§¤Å¤¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»þ ´Ö¡§ÆüË×～21:00
¡¦¾ì ½ê¡§ÃæÈø¹â¸¶°ìÂÓ
£².Ê¡ÃÏ²¹Àô ¹ÈÍÕ¤Î³¹ÊÂ¤ß¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
Ê¡ÃÏ²¹Àô¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³¹ÊÂ¤ß¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÃÏ²¹Àô¤Î¥á¥¤¥óÄÌ¤ê¡Ê¤Ø¤ó¤Ùºä¡Ë°ìÂÓ¤ÎÌÚ¡¹¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£ ½ù¡¹¤Ë¿§ÉÕ¤¯¹ÈÍÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë～11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦»þ ´Ö¡§ÆüË×～21:30
¡¦¾ì ½ê¡§Ê¡ÃÏ²¹Àô³¹
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¡TEL¡§0578-89-2614
¡¦±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¡TEL¡§0578-89-2458
¡¦¹â»³»Ô¾åÊõ»Ù½ê¡¡TEL¡§0578-86-2111