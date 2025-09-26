～ 自分勝手に香りを楽しむ、“感性“が味方するフレグランス　「ERAM＜エラム＞」 ～「ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店」で取り扱い開始。

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス（本社：東京都中央区、社長：横手喜一）のフレグランスブランド「ERAM」は、2025年10月中旬よりユナイテッドアローズ六本木ヒルズ店にて、全16種の香りの取り扱いを開始いたします。先行して、9月26日（金）から10月9日（木）まで、「TABAYA United Arrows」で開催される「Glow Shift」に出品いたします。

■Glow Shiftについて

ゆらぎの季節秋隣に、TABAYA United Arrowsでは自分自身を内からも外からも輝かせてくれるスキンケアやオーラルケア、食品やフレグランスなどをご用意いたしました。そのどれもが日本の文化や伝統、技術や品質を背景にもったものたちです。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

日程：2025年9月26日（金）～10月9日（木）

場所：TABAYA United Arrows 1F Gallery

■ユナイテッドアローズについて

ユナイテッドアローズは「豊かさ・上質感」をキーワードにドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップです。世界中から選び抜いたブランドとオリジナルを取り揃え、日本の生活文化に新たな価値をもたらしています。

UNITED ARROWSオフィシャルHP ：https://store.united-arrows.co.jp/shop/ua/

～ERAM<エラム>について～

ERAMは、「自分勝手に香りを楽しむ、感性が味方するフレグランス」をコンセプトに、2024年11月に誕生した日本のフレグランスブランドです。

古典文学に着想を得て、日本人の心に響く普遍的な情景や心情を香りで表現。

香りに加え、絵や言葉などの感覚的な要素を通して、他の誰でもない自分自身の感性で香りと出会う体験を提案しています。

■ショップ情報

店舗名：TABAYA United Arrows

営業時間：12:00～20:00

所在地：東京都渋谷区神宮前3-28-1

店舗名：ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店

営業時間：11:00～20:00

所在地：東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズウェストウォーク 2F-3F