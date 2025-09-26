『ジュリーは沈黙したままで』公開記念レオナルド・ヴァン・デイル監督のショート映画『ステファニー』のSAMANSA独占配信を9月30日に開始！

株式会社SAMANSA

ショート映画配信サービス「SAMANSA」を展開する株式会社SAMANSA（本社：東京都、代表取締役：岩永祐一）は、『ジュリーは沈黙したままで』で長編デビューとなるレオナルド・ヴァン・デイル氏のショート映画『ステファニー』を、9月30日（火）より運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて独占配信を開始することをお知らせいたします。

『ステファニー』あらすじ

体操界の期待の星ステファニー。初めて国際大会を制した彼女は、怪我という困難と芽生えたばかりの自覚の間で揺れながら、戦いはこれからだと悟り始めていた。――2020年カンヌ国際映画祭短編映画部門ノミネート作品。

レオナルド・ヴァン・デイル監督コメント

『ステファニー』が歩んできた素晴らしい道のりを経て、日本の配信サービス「SAMANSA」で公開されることは、彼女の人生における新たな章の始まりのように感じられます。

『ジュリーは沈黙したままで』に関心をお持ちの皆様に知っていただきたいのは、まさにこの『ステファニー』が、子供たちが最高の自分を発揮する過程でいかに彼らを守れるか、という私の研究の始まりとなったということです。

SAMANSAで独占配信するショート映画『ステファニー』は、カンヌ国際映画祭コンペティション部門のノミネート作品として注目を集めました。

ケガを隠して競技を続ける12歳の体操選手を描き、スポーツ界で子どもが「小さな大人」として扱われる現実に強い問題意識を投げかけています。

レオナルド・ヴァン・デイル監督は、10月3日（金）より公開される『ジュリーは沈黙したままで』で長編デビュー。日本のテニス選手である大坂なおみ氏をエグゼクティブ・プロデューサーとして迎えている本作は、2024年カンヌ批評家週間でのプレミア上映でSACD賞を受賞する等の高い評価を得ています。

ベルギーの新鋭として注目を浴びているレオナルド・ヴァン・デイル監督の『STEPHANIE』をSAMANSAで是非お楽しみください。

提供：オデッサ・エンタテインメント

SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在600本以上（2025年9月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samanthajpn.com